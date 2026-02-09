Ngày 9/2: Giá cà phê tuột khỏi mốc 100.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (9/2) không biến động. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 93.600 - 94.800 đồng/kg, rời xa mốc 100.000 đồng/kg theo đà lao dốc của giá thế giới. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm trên cả nước dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg, giảm từ 500 đến 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay không biến động. Hiện cà phê trong nước giao động trong khoảng 93.600 - 94.800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không biến động so với ngày hôm qua, đạt mức 94.800 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 94.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 93.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục sụt giảm sâu đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 67 USD/tấn, xuống mức 3.755 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 cũng giảm 80 USD/tấn, đạt mức 3.459 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng đồng loạt giảm mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tiếp tục giảm mạnh 11,85 cent/lb, xuống mức 296,55 cent/lb. Cùng chiều, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tiếp tục giảm 6,65 cent/lb, đạt mức 275,15 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 381,0 cent/lb, đảo chiều tăng nhẹ 2,4 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12/2026 lại ghi nhận giảm mạnh 8,8 cent/lb, xuống mức 330,7 cent/lb.

Giá tiêu trong nước giảm 500 - 2.000 đồng/kg trong tuần

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm trên cả nước dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg, giảm từ 500 đến 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá tiêu mất 2.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 148.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng điều chỉnh giảm 1.500 đồng/kg, xuống còn 148.500 đồng/kg.

Gia Lai ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua phổ biến về mốc 148.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm nhẹ hơn, lần lượt giảm 1.500 đồng/kg và 500 đồng/kg, hiện cùng giao dịch quanh mức 150.500 đồng/kg, cao nhất trên thị trường.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tuần qua cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia sản xuất. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil và Malaysia đồng loạt tăng 100 USD/tấn.

Theo đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tăng lên 9.100 USD/tấn, tiếp tục giữ vị thế cao nhất thị trường. Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia chỉ tăng rất nhẹ 0,18% (tương đương 12 USD/tấn), đạt 6.720 USD/tấn.

Riêng với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định trong suốt tuần qua, dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm nhẹ 16 USD/tấn, xuống còn 9.247 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia tăng 100 USD/tấn, lên mức 12.100 USD/tấn. Giá tiêu trắng của Việt Nam tiếp tục đi ngang trong cả tuần, duy trì ở mức 9.150 USD/tấn./.