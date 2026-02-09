Doanh nghiệp Philippines quan tâm đến hàng nông sản tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(TBTCO) - Tham quan Hội chợ Mùa Xuân 2026, các doanh nghiệp Philippines đều rất quan tâm đến cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực hàng nông sản như hạt điều, ca cao, cà phê...

Doanh nghiệp Philippines trực tiếp khảo sát, thẩm định sản phẩm tại hội chợ

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, Tham tán Thương mại Lê Phú Cường, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2026, thương vụ đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến với trọng tâm là kết nối trực tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu của Philippines với các doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn của Việt Nam.

“Việc đưa đoàn doanh nghiệp Philippines sang tham quan Hội chợ Mùa Xuân là một hoạt động xúc tiến thương mại thực chất, đi thẳng vào nhu cầu, năng lực và khả năng hợp tác cụ thể của doanh nghiệp hai bên”- ông Lê Phú Cường thông tin.

Để Hội chợ Mùa Xuân tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, các doanh nghiệp Philippines kiến nghị Ban Tổ chức chuẩn bị thêm phụ đề tiếng Anh và các ngôn ngữ nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế tiếp cận thông tin, sản phẩm và hoạt động kết nối. Đây là đề xuất mang tính thực tiễn, cho thấy kỳ vọng của doanh nghiệp nước ngoài đối với việc nâng tầm hội chợ theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập hơn.

Theo Tham tán Thương mại Lê Phú Cường, Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN và là thị trường có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp như ngũ cốc, thủy sản, các chế phẩm ăn được, chè, cà phê...

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được vị thế tại thị trường Philippines khi Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nhà cung ứng lớn, chiếm thị phần đáng kể trong kim ngạch nhập khẩu của nước này. Chính nền tảng đó đã tạo tiền đề để các doanh nghiệp Philippines chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp Việt Nam thông qua Hội chợ Mùa Xuân.

Tham gia đoàn doanh nghiệp Philippines sang Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp khảo sát, thẩm định sản phẩm tại Hội chợ Mùa Xuân.

Ông Mandel V. Panizares - Green Agricultural Products Trading (Công ty Thương mại sản phẩm Nông nghiệp xanh) bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, đặc biệt là hạt điều, ca cao, cà phê.

Ông Mandel V. Panizares (bên trái), Công ty Thương mại sản phẩm Nông nghiệp xanh tìm hiểu các sản phẩm nông sản của Việt Nam

Việc “mắt thấy, tay chạm” sản phẩm ngay tại hội chợ đã giúp doanh nghiệp đối tác có cái nhìn thực tế hơn về năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa và khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ tiếp cận thông qua hồ sơ hay hình ảnh gián tiếp.

Đại diện Green Agricultural Products Trading chia sẻ, là doanh nghiệp phát triển trong ngành cung ứng thực phẩm của Philippines, chuyên nhập khẩu và phân phối các loại hạt, cà phê, trái cây sấy khô và rau củ sấy khô cao cấp…, công ty đang tìm kiếm các đối tác tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để mở rộng thị phần.

Đẩy mạnh quảng bá, tăng sự hiện diện của hàng Việt tại Philippines

Ở chiều ngược lại, Tham tán Lê Phú Cường cho rằng, Hội chợ Mùa Xuân cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với doanh nghiệp, thị trường Philippines - thị trường được đánh giá là còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước đã chủ động gửi hồ sơ năng lực, catalogue sản phẩm, mẫu hàng hoặc cử đại diện sang tìm hiểu thị trường Philippines, tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội thảo do Thương vụ phối hợp tổ chức tại Philippines.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư gian hàng riêng để trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các triển lãm chuyên ngành về xây dựng, chế biến thực phẩm, đóng gói, điện dân dụng, thực phẩm - đồ uống và các lễ hội mua sắm, ẩm thực tại Philippines.

Các hoạt động đó không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm, hàng hóa, mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới người tiêu dùng Philippines. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của hàng Việt trong các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị và kênh phân phối hiện đại tại thị trường Philippines là tín hiệu tích cực cho thấy, thương hiệu Việt đang từng bước tạo được dấu ấn tại thị trường này.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, việc kết nối, hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Philippines gặp nhiều thách thức như cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện chưa có tính bổ sung cao cho cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Philippines.

Trong nhóm các mặt hàng Philippines nhập khẩu nhiều nhất, như máy móc, thiết bị điện - cơ khí, nhiên liệu khoáng, phương tiện vận tải, Việt Nam mới chỉ có vị thế rõ nét ở một số mặt hàng nhất định. Các nhóm hàng thế mạnh khác của Việt Nam như giày dép, quần áo, nông sản vẫn chưa phải là nhóm có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất của Philippines.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng".

Hơn nữa, việc xuất khẩu sang Philippines vẫn còn khó khăn do có sự cạnh tranh rất lớn từ các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của Philippines khá nghiêm ngặt, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ.

Vì vậy, để nắm bắt được các cơ hội cũng như để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường này, Thương vụ Việt Nam tại Philippines khuyến nghị, cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tăng cường nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về tiềm năng thị trường Philippines; đầu tư vào công nghệ, đổi mới sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Philippines; xây dựng thương hiệu, tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng Philippines; tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác kinh doanh tại Philippines.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội nghị, hội thảo và các chương trình xúc tiến phù hợp để quảng bá sản phẩm, hàng hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè, đối tác và người dân Philippines. Song song đó là việc cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm năng thị trường Philippines cho doanh nghiệp Việt Nam, từng bước khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động nghiên cứu, khám phá và khai phá thị trường của nhau.