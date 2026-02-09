TP. Hồ Chí Minh: Sôi động chuỗi “lễ hội trong lễ hội” chào Xuân 2026

(TBTCO) - Với chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Lễ hội Xuân Cần Giờ (xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Các hoạt động như đường hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, ẩm thực ba miền… đã tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ những ngày đầu.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội Xuân Cần Giờ. Ảnh: Kỳ Phương.

Ngày 7/2, tại Khu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh), Lễ hội Xuân Cần Giờ chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch diễn ra đến ngày 28/2/2026. Theo Ban tổ chức, sự kiện đã ghi nhận hơn 10.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm trong thời gian đầu tổ chức.

Bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Kỳ Phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết, việc tổ chức lễ hội xuân với quy mô lớn ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán có ý nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân địa phương.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Cần Giờ - vùng đất sinh thái xanh, giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững - đến với du khách trong và ngoài thành phố.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Xuân Cần Giờ, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch xuyên Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Kỳ Phương.

Theo đại diện chính quyền địa phương, chuỗi hoạt động lễ hội được tổ chức gắn với không gian thiên nhiên biển - rừng ngập mặn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy các dịch vụ ăn uống, lưu trú và thương mại trên địa bàn. Trong đêm khai mạc và đêm Giao thừa, chương trình pháo hoa được tổ chức, tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách.

Những cô gái check-in, chụp ảnh tại các tiểu cảnh trang trí xuân. Ảnh: Kỳ Phương.

Du khách háo hức tạo dáng, chụp ảnh cạnh những gốc mai gốc đào cổ thụ. Ảnh: Kỳ Phương

Xuyên suốt ba tuần diễn ra lễ hội, khu vực tổ chức được trang trí với hệ thống cổng chào, đại cảnh và tiểu cảnh mang sắc xuân, tái hiện không khí Tết cổ truyền. Chuỗi hoạt động được thiết kế theo mô hình “lễ hội trong lễ hội”, kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống và những loại hình trải nghiệm mới.

Tại lễ hội hoa xuân, du khách có dịp tham quan không gian trưng bày 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, tạo nên bức tranh xuân đa sắc. Điểm nhấn trên tuyến đường hoa là cây mai Phú Quý cổ thụ hơn 150 năm tuổi được vận chuyển từ An Giang, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách tham quan.

Màn bắn pháo hoa tầm cao trong đêm khai mạc Lễ hội Xuân Cần Giờ, tạo điểm nhấn cho không khí vui xuân tại khu vực tổ chức. Ảnh: Kỳ Phương.

Một hoạt động nhận được nhiều sự chú ý là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện trong khuôn khổ một lễ hội xuân tại Cần Giờ.

Với 22 khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách có thể tham gia chụp ảnh, trải nghiệm ngắm toàn cảnh khu vực lễ hội, biển và rừng ngập mặn từ trên cao.

Ngoài ra, trong các ngày cao điểm như khai mạc, Valentine và dịp tất niên, các màn trình diễn dù lượn cũng được tổ chức, góp phần tăng sức hấp dẫn cho lễ hội.

Lễ hội Xuân 2026 thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Kỳ Phương.

Khu vực lấn biển Cần Giờ sau khoảng 10 tháng thi công, nhiều hạng mục hạ tầng đã hoàn thiện, hệ thống đèn đường thắp sáng, tạo diện mạo về đêm trong bối cảnh Lễ hội Xuân 2026. Ảnh: Kỳ Phương.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, phần hội diễn ra sôi nổi với lễ hội ẩm thực ba miền, các gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ. Nhiều hoạt động dân gian như múa lân sư rồng, ông đồ cho chữ đầu năm, gói bánh tét, nhảy sạp cùng các khu vui chơi dành cho trẻ em được tổ chức xuyên suốt, tạo không gian vui xuân phù hợp cho nhiều đối tượng.