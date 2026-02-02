TP. Hồ Chí Minh: Nam thanh niên trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro hơn 36 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 30/1/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ quay số mở thưởng số 00678 đến anh T.B – thuê bao MobiFone đến từ TP. Hồ Chí Minh. Anh T.B đã trúng 15 giải đặc biệt, 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải Tư và 60 giải Năm với tổng giá trị là hơn 36 tỷ đồng. Tại lễ trao thưởng, anh đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh T.B nhận giải thưởng xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ quay số mở thưởng 00678

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh T.B là người trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ quay số mở thưởng số 00678 với tổng giá trị trúng thưởng là 36.036.040.000 đồng, bao gồm 15 giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng/giải, 15 giải phụ đặc biệt trị giá 400 triệu đồng/giải, 30 giải Tư trị giá 1 triệu đồng/giải và 60 giải Năm trị giá 100.000 đồng/giải.

Tấm vé may mắn của anh T.B

Anh T.B là thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là thành phố Hồ Chí Minh.

Anh B. hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh có thói quen giải trí với xổ số tự chọn của Vietlott trong vài năm gần đây và thường các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hay xổ số mới nhất của Vietlott là Lotto 5/35.

Bên cạnh đó, anh cũng thích chơi các xổ số theo dãy số như Max 3D/3D+ hay Max 3D Pro. Anh chia sẻ “Vì các xổ số Max 3D/3D+ và Max 3D Pro mở thưởng 6 ngày/tuần nên khi mua Mega 6/45 hay Power 6/55 thì mình sẽ mua luôn Max 3D/3D+/3D Pro. Khoảng 10 kỳ gần đây thì mình có thói quen mua 15 lần cho một dãy số Max 3D/3D+/3D Pro. Hôm đó là ngày mà Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 lên hơn 250 tỷ đồng nên mình đã mua nhiều hơn ngày thường. Mình mua Max 3D Pro cũng nhiều hơn. Dãy số may mắn mang đến giải Đặc biệt cho mình là dãy số mà kỳ trước đó mà mình đã mua nhưng không trúng. Mình đã mua lại và may mắn trúng thưởng”.

Anh B cũng cho biết khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, do số tiền trúng thưởng quá dài nên anh B lo lắng sợ bị lỗi tin nhắn. Tuy nhiên, khi vào website của Vietlott kiểm tra thông tin thì anh mới tin chắc rằng mình là người trúng giải Đặc biệt của xổ số tự chọn Max 3D Pro. Anh sẽ lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng và thực hiện các công tác an sinh xã hội.

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh B. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh T.B trao 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T.B có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

