(TBTCO) - Dữ liệu công khai của Chi cục Hải quan khu vực II cho thấy bức tranh nợ thuế cuối năm 2025 vẫn khá “nặng ký”, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có số nợ từ 10 tỷ đồng trở lên.

Thực hiện Hướng dẫn tại Công văn số 1862/TCHQ-TXNK ngày 01/4/2019 của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) về việc công khai thông tin nợ thuế, Chi cục Hải quan khu vực II gửi danh sách doanh nghiệp nợ thuế, nợ phạt quá hạn và quá hạn cưỡng chế kể từ ngày hết hạn nộp, tính đến 30/12/2025.

Theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt quá hạn có khoảng 5.900 doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, có 49 doanh nghiệp đang nợ từ 10 tỷ đồng trở lên, nhiều trường hợp nợ kéo dài, phát sinh tại các chi cục hải quan cửa khẩu và khu công nghiệp lớn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, Công ty CP NIVL đang dẫn đầu danh sách với số nợ hơn 152 tỷ đồng, phát sinh tại Hải quan khu công nghệ cao. Đây là mức nợ vượt xa mặt bằng chung, cho thấy rủi ro lớn trong công tác thu hồi, nhất là khi khoản nợ đã bao gồm cả thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt.

Xếp sau là Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam với hơn 91 tỷ đồng, phát sinh tại Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ. Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận số nợ rất lớn, có thể kể đến Công ty TNHH Mô Tô An Thành (khoảng 80 tỷ đồng), Công ty TNHH SX TM Lợi Hào Việt Nam (hơn 62 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn (trên 53 tỷ đồng). Các khoản nợ này chủ yếu gắn với hoạt động nhập khẩu, sản xuất – gia công và xuất khẩu, những lĩnh vực vốn có dòng tiền lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường biến động.

Nhìn rộng ra, nhóm doanh nghiệp nợ từ vài chục tỷ đồng trở lên còn trải dài ở nhiều lĩnh vực như sản xuất giày dép, cơ khí, thương mại – dịch vụ xuất nhập khẩu. Điều này cho thấy nợ thuế không chỉ tập trung ở các doanh nghiệp nhỏ, năng lực tài chính yếu, mà còn xuất hiện ở các pháp nhân có quy mô đáng kể, hoạt động lâu năm trong chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, việc công khai danh sách này nhằm thực hiện đúng quy định tại Luật Quản lý thuế, đồng thời tạo sức ép minh bạch đối với doanh nghiệp chây ỳ nghĩa vụ ngân sách. Các tổ chức, cá nhân đang nắm giữ tiền hoặc tài sản của doanh nghiệp thuộc diện cưỡng chế được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ thu hồi nợ thuế./.