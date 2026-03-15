Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự, bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Cùng với gần 79 triệu cử tri trên khắp mọi miền cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền bầu cử tại xã Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 15/3, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã dự khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện quyền bầu cử.

Cùng dự có Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên.

Ghi nhận cho thấy, từ sáng sớm đã có hàng trăm cử tri đến xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đúng 6 giờ 45, đại biểu và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ.

Sau đó, Ủy ban bầu cử cấp xã thông tin về quy trình, quy định bỏ phiếu đến cử tri. Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu, thùng phiếu lưu động cho người cao tuổi, người khuyết tật tại nhà dưới sự chứng kiến của hai cử tri.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 14 lần lượt tiến vào phòng bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử.

Từ sáng sớm đã có hàng trăm cử tri đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Trọng Tín.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Trọng Tín

Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Trọng Tín