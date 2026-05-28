Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất đầu mối quản lý nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính tại Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật dữ liệu và tính pháp lý thông qua việc phối hợp với Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Mục tiêu cốt lõi của dự án là nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu và đặc biệt là thay đổi thói quen làm việc của cán bộ, công chức ngành Tài chính theo hướng hiện đại hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm kỳ vọng, trong thời gian thử nghiệm 6 tháng (bắt đầu từ ngày 1/6/2026), mọi thành viên sẽ tích cực tương tác với hệ thống để chuẩn hóa quy trình và tạo tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ AI sâu rộng hơn trong tương lai.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhu cầu về trợ lý ảo đối với ngành Tài chính là cần thiết và cấp thiết. Bộ Tài chính sẽ đi đầu để triển khai thực hiện nội dung này. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý, những nội dung Bộ Tài chính đã xây dựng thì các đơn vị khác không làm lại, tránh việc xây dựng một hệ thống tương tự, gây lãng phí.

Thứ trưởng giao Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm đầu mối chủ trì xây dựng hệ thống hỗ trợ chung trong Bộ Tài chính, đồng thời làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt, cần lấy ý kiến của Bộ Công an về việc triển khai thí điểm AI cho ngành Tài chính.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, hệ thống AI dùng chung phải giúp tăng cường năng lực phân tích tốt hơn hiện nay; các quyết định phải dựa trên dữ liệu và số liệu thực tế thay vì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm như trước đây; phải chuẩn hóa và cải thiện quy trình triển khai; thay đổi được hành vi và thói quen của cán bộ, công chức... “Hệ thống AI dùng chung phải là hệ thống thông minh, hiệu quả, có tính chính xác và sự tin cậy” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.