Tài chính

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
22:56 | 28/05/2026
(TBTCO) - Ngày 28/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả triển khai xây dựng và thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng chung của ngành Tài chính với sự đồng hành chiến lược từ Tập đoàn FPT. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp.
aa

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất đầu mối quản lý nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính tại Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật dữ liệu và tính pháp lý thông qua việc phối hợp với Bộ Công an.

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính
Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Mục tiêu cốt lõi của dự án là nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu và đặc biệt là thay đổi thói quen làm việc của cán bộ, công chức ngành Tài chính theo hướng hiện đại hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm kỳ vọng, trong thời gian thử nghiệm 6 tháng (bắt đầu từ ngày 1/6/2026), mọi thành viên sẽ tích cực tương tác với hệ thống để chuẩn hóa quy trình và tạo tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ AI sâu rộng hơn trong tương lai.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhu cầu về trợ lý ảo đối với ngành Tài chính là cần thiết và cấp thiết. Bộ Tài chính sẽ đi đầu để triển khai thực hiện nội dung này. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý, những nội dung Bộ Tài chính đã xây dựng thì các đơn vị khác không làm lại, tránh việc xây dựng một hệ thống tương tự, gây lãng phí.

Thứ trưởng giao Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm đầu mối chủ trì xây dựng hệ thống hỗ trợ chung trong Bộ Tài chính, đồng thời làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt, cần lấy ý kiến của Bộ Công an về việc triển khai thí điểm AI cho ngành Tài chính.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, hệ thống AI dùng chung phải giúp tăng cường năng lực phân tích tốt hơn hiện nay; các quyết định phải dựa trên dữ liệu và số liệu thực tế thay vì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm như trước đây; phải chuẩn hóa và cải thiện quy trình triển khai; thay đổi được hành vi và thói quen của cán bộ, công chức... “Hệ thống AI dùng chung phải là hệ thống thông minh, hiệu quả, có tính chính xác và sự tin cậy” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Nhu cầu ứng dụng AI phổ biến tại Bộ Tài chính

Theo thống kê, các nhu cầu ứng dụng AI phổ biến tại Bộ Tài chính bao gồm: Tra cứu, hỏi đáp tại Công thông tin và dịch vụ công; Tổng hợp văn bản, báo cáo; tra cứu văn bản pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ nội bộ; tổng đài hỗ trợ 24/7; hỏi đáp tài liệu của Bộ Tài chính; rà soát văn bản; đào tạo cán bộ địa phương; trích xuất, chuẩn hóa và so khớp dữ liệu nghiệp vụ; điều phối văn bản; nghiên cứu, suy luận.
Đức Minh
Từ khóa:
Thử nghiệm nền tảng AI tài chính tập đoàn fpt Trợ lý ảo Tương tác hệ thống bộ tài chính Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi AI dùng chung

Bài liên quan

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

Dành cho bạn

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Đọc thêm

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), ông Thomas Lanyi - Tổng Giám đốc CDH Investment Singapore, Cố vấn cấp cao của Câu lạc bộ Nhà đầu tư vốn tư nhân (VPCA) cho rằng, Việt Nam có cơ sở để theo đuổi mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Để hút dòng vốn dài hạn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, ổn định, đủ sức cạnh tranh.
Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

(TBTCO) - Hàng chục nghìn tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia đang đứng trước áp lực phải giải ngân nhanh trong năm 2026, khi một lượng lớn vốn chuyển tiếp từ năm trước vẫn chưa được hấp thụ hết. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn loay hoay với thủ tục, hướng dẫn và mô hình triển khai mới, khiến nguy cơ “vốn chờ dự án”, “dự án chờ hướng dẫn” tiếp tục hiện hữu.
Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6979/BTC-KTN phân công triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng thời hạn chương trình.
Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

(TBTCO) - Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đảm bảo thời gian hoàn thành mua 300.000 tấn gạo nhập kho chậm nhất đến hết ngày 10/7/2026.
Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, tại Nam Phi, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã có cuộc họp với Bộ Tài chính Nam Phi, nhằm trao đổi về công tác quản lý nợ công và huy động vốn của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế.
Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

(TBTCO) - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính thống nhất phương án sẽ tập trung xác định các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn để đóng vai trò dẫn dắt. Những doanh nghiệp có cùng ngành nghề sẽ được nghiên cứu đưa về doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt này.
Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Hai bên cùng trao đổi, đánh giá hiệu quả của các dự án ODA trong các lĩnh vực then chốt và đẩy nhanh tiến độ ký kết các dự án ODA trong giai đoạn mới.
Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh xử lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Dự thảo được chỉnh lý theo hướng tăng phân cấp, rút ngắn thủ tục, bổ sung cơ chế linh hoạt để sớm đưa tài sản công vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại