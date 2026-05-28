Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Minh Đức

05:28 | 28/05/2026
(TBTCO) - Ngày 26/5/2025, tại Nam Phi, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã có cuộc họp với Bộ Tài chính Nam Phi, nhằm trao đổi về công tác quản lý nợ công và huy động vốn của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế.
Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Phát hành và Quản lý nợ (Bộ Tài chính Nam Phi), ông Lerato Mogoere cho biết, Chính phủ Nam Phi thực hiện quản lý nợ công theo mô hình Cơ quan quản lý nợ (DMO) trực thuộc Bộ Tài chính.

DMO được cơ cấu thành ba tuyến: tiền tuyến (huy động vốn), trung tuyến (xây dựng kế hoạch vay trả nợ và quản lý rủi ro) và hậu tuyến (thanh toán nợ và thống kê).

Cơ quan này có nhiệm vụ huy động các nguồn vốn cho ngân sách nhà nước trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế theo các quy định về quản lý ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính Nam Phi được giao quyền quyết định đối với từng khoản vay hoặc từng đợt phát hành.

Cục trưởng Lerato Mogoere (bên trái) và Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương. Ảnh: Trần Linh

Thông tin về huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, ông Lerato Mogoere cho biết, Chính phủ Nam Phi cho phép các ngân hàng, định chế tài chính quốc tế tham gia vào thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp cũng như thứ cấp cùng với các nhà tạo lập thị trường trong nước.

Đây là cách thức gián tiếp để Bộ Tài chính Nam Phi có thể sàng lọc các tổ chức có năng lực và cam kết rõ ràng với Nam Phi, để từ đó lựa chọn các tổ chức tư vấn quốc tế cho Chính phủ khi Chính phủ quyết định phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Cũng theo ông Lerato Mogoere, Chính phủ Nam Phi có thể thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế trong thời gian rất ngắn, chỉ 3 tuần kể từ thời điểm quyết định phát hành.

Từ những chia sẻ của Bộ Tài chính Việt Nam về công tác tổ chức thực hiện xếp hạng tín nhiệm và mục tiêu của Chính phủ Việt Nam phấn đấu đạt mức xếp hạng đầu tư đến năm 2030, Bộ Tài chính Nam Phi đánh giá cao những kết quả tích cực Việt Nam đã đạt được trong việc duy trì và cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia trong những năm qua.

Hai bên cùng cho rằng, việc tham vấn thường xuyên các tổ chức tư vấn có kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm là quan trọng để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ông Lerato Mogoere cho biết, Bộ Tài chính Nam Phi đặc biệt coi trọng công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia và đang nỗ lực để đạt được mục tiêu giành lại vị thế xếp hạng “Đầu tư” vào năm 2030.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam họp với Bộ Tài chính Nam Phi. Ảnh: Trần Linh

Thay mặt đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, ông Nguyễn Quốc Phương đã chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, nhu cầu vốn của Việt Nam để chi cho đầu tư phát triển là rất lớn và phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế là một trong những công cụ quan trọng để Chính phủ Việt Nam có thể huy động nguồn lực nhanh hơn so với các hình thức huy động vốn vay khác.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, đoàn công tác rất quan tâm đến khả năng huy động vốn nhanh của Nam Phi, bởi trong khi quy trình pháp lý hiện tại của Việt Nam mất khoảng 6 - 7 tháng, Nam Phi có thể hoàn tất phát hành chỉ trong 3 tuần kể từ khi có quyết định. Bộ Tài chính Việt Nam dự kiến nghiên cứu quy trình này để áp dụng nhằm huy động nguồn lực nhanh hơn cho mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm giai đoạn 2026 – 2030.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện cơ quan tài chính hai nước khẳng định mong muốn tiếp tục tạo nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực tài chính để hỗ trợ lẫn nhau trong việc quản lý kinh tế vĩ mô và huy động nguồn lực phát triển.

* Cùng dịp này, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã có các buổi làm việc với một số định chế tài chính quốc tế hoạt động tại Nam Phi như: JP Morgan, Deutsche Bank,… để tham khảo ý kiến đánh giá của các tổ chức này trong vai trò là tổ chức tư vấn phát hành, nhà đầu tư trái phiếu quốc tế và là nhà tạo lập thị trường trái phiếu trong nước của Chính phủ Nam Phi cũng như của các quốc gia khác.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã có buổi làm việc với JP Morgan tại Nam Phi.

Tại các buổi làm việc, các tổ chức đánh giá cao quan điểm và chủ trương của lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam khi thực hiện các đợt công tác tìm hiểu và xúc tiến về thị trường vốn quốc tế. Các tổ chức đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, có ý nghĩa và khẳng định sẵn sàng tiếp tục cập nhật sâu hơn đối với các nội dung thảo luận trong cuộc họp với Đoàn và hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong tương lai./.

(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Hai bên cùng trao đổi, đánh giá hiệu quả của các dự án ODA trong các lĩnh vực then chốt và đẩy nhanh tiến độ ký kết các dự án ODA trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh xử lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Dự thảo được chỉnh lý theo hướng tăng phân cấp, rút ngắn thủ tục, bổ sung cơ chế linh hoạt để sớm đưa tài sản công vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các bộ, ngành tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dòng vốn vào nền kinh tế.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
(TBTCO) - Tình trạng giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, xã, phường tại Lâm Đồng từ đầu năm 2026 đến nay đạt rất thấp, thậm chí chưa giải ngân khiến lãnh đạo tỉnh này hết sức “sốt ruột”, phải lập đến 6 Tổ công tác để đốc thúc tiến độ.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
(TBTCO) - Sau hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng vừa qua, tiến độ giải ngân trên cả nước bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Chỉ trong khoảng một tháng, tỷ lệ giải ngân đã tăng từ 12,2% lên 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng tốc ấy là sự phân hóa rất mạnh, có nơi bứt tốc rõ rệt, có nơi lại gần như “đứng yên”.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực thi xong Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 33,9%.
