Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Giá cao su tại các sàn giao giao dịch chính ở châu Á hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,8% (140 Nhân dân tệ) về mức 17.295 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,8% (3 Yên) lên mức 392,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 đi ngang mức 84,7 B aht/kg.

Trên Sàn Siccom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 giao dịch ở mức 220,8 US cent/kg, giảm 1% so với phiên trước.

Hợp đồng cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản nối dài đà tăng trong phiên giao dịch hôm qua, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng mạnh.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 tăng 0,1% lên 409 Yên/kg.

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,46%, xuống còn 17.330 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, được giao dịch nhiều nhất trên SHFE, giảm 1,8% xuống 14.460 nhân dân tệ/tấn.

Theo giới phân tích, thị trường cao su toàn cầu hiện vẫn chịu tác động từ tình trạng nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi mạnh. Tuy nhiên, kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình đang góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, hỗ trợ giá cao su tại một số sàn giao dịch tăng nhẹ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá mủ cao su được thu mua không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp và người sản xuất trước các biến động khó lường từ thị trường thế giới./.