Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

06:19 | 28/05/2026
Giá cao su tại các sàn giao giao dịch chính ở châu Á hôm nay (28/5) diễn biến trái chiều. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Giá cao su tại các sàn giao giao dịch chính ở châu Á hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,8% (140 Nhân dân tệ) về mức 17.295 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,8% (3 Yên) lên mức 392,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 đi ngang mức 84,7 B aht/kg.

Trên Sàn Siccom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 giao dịch ở mức 220,8 US cent/kg, giảm 1% so với phiên trước.

Hợp đồng cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản nối dài đà tăng trong phiên giao dịch hôm qua, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng mạnh.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 tăng 0,1% lên 409 Yên/kg.

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,46%, xuống còn 17.330 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, được giao dịch nhiều nhất trên SHFE, giảm 1,8% xuống 14.460 nhân dân tệ/tấn.

Theo giới phân tích, thị trường cao su toàn cầu hiện vẫn chịu tác động từ tình trạng nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi mạnh. Tuy nhiên, kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình đang góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, hỗ trợ giá cao su tại một số sàn giao dịch tăng nhẹ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá mủ cao su được thu mua không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp và người sản xuất trước các biến động khó lường từ thị trường thế giới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

(TBTCO) - Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản, trong khi ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/5) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.573.139 đồng/lượng (mua vào) và 79.973.133 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,11% so với ngày hôm qua.
Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (27/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 4 USD/tấn, ngược lại gạo thơm 100% tấm giảm 2 USD/tấn.
Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị nhiều bộ, ngành, địa phương và hiệp hội phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp từ thông quan, vận chuyển đến xúc tiến thương mại.
Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD