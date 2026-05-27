Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Cập nhật lúc 8h50 ngày 27/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.999.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.999.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.422.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.573.139 đồng/lượng (mua vào) và 79.973.133 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 27/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 27/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 77, 0755 USD/ounce, tăng 1,11% so với ngày hôm qua.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, hoạt động giao dịch trên thị trường hiện khá trầm lắng, thậm chí có thời điểm chỉ diễn ra trong nửa phiên, khiến biến động giá ngắn hạn chưa phản ánh đầy đủ xu hướng thực tế của thị trường.

Chuyên gia này cho rằng, vùng 80 USD/ounce vẫn đang là ngưỡng cản lớn đối với giá bạc. Thị trường nhiều lần thử bứt phá nhưng chưa thành công. Trong trường hợp vượt qua mốc này, giá bạc có thể mở rộng đà tăng lên vùng 90 USD/ounce trong thời gian tới.

Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu khi thị trường liên tục chịu tác động từ các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Theo ông Christopher Lewis, những nhịp giảm sâu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và tạo ra cơ hội mua vào, song mức độ biến động sẽ rất lớn.

Các thông tin xoay quanh tiến trình đàm phán tại Trung Đông đang khiến tâm lý nhà đầu tư thay đổi nhanh chóng. Dù Mỹ phát đi tín hiệu tích cực về khả năng sớm đạt được thỏa thuận, thị trường vẫn tỏ ra thận trọng bởi nhiều kỳ vọng trước đó từng không trở thành hiện thực, kéo giá bạc quay đầu giảm mạnh.

Dù vậy, về triển vọng dài hạn, giới phân tích vẫn đánh giá bạc còn dư địa tăng giá. Hiện kim loại quý này tiếp tục dao động trong vùng 70 - 90 USD/ounce, trong khi lực mua có xu hướng gia tăng mỗi khi giá điều chỉnh xuống vùng thấp./.