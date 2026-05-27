Thị trường

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

08:56 | 27/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/5) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.573.139 đồng/lượng (mua vào) và 79.973.133 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,11% so với ngày hôm qua.
aa
Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 27/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.999.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.999.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.909.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.422.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.573.139 đồng/lượng (mua vào) và 79.973.133 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 27/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 27/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 77, 0755 USD/ounce, tăng 1,11% so với ngày hôm qua.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, hoạt động giao dịch trên thị trường hiện khá trầm lắng, thậm chí có thời điểm chỉ diễn ra trong nửa phiên, khiến biến động giá ngắn hạn chưa phản ánh đầy đủ xu hướng thực tế của thị trường.

Chuyên gia này cho rằng, vùng 80 USD/ounce vẫn đang là ngưỡng cản lớn đối với giá bạc. Thị trường nhiều lần thử bứt phá nhưng chưa thành công. Trong trường hợp vượt qua mốc này, giá bạc có thể mở rộng đà tăng lên vùng 90 USD/ounce trong thời gian tới.

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu khi thị trường liên tục chịu tác động từ các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Theo ông Christopher Lewis, những nhịp giảm sâu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và tạo ra cơ hội mua vào, song mức độ biến động sẽ rất lớn.

Các thông tin xoay quanh tiến trình đàm phán tại Trung Đông đang khiến tâm lý nhà đầu tư thay đổi nhanh chóng. Dù Mỹ phát đi tín hiệu tích cực về khả năng sớm đạt được thỏa thuận, thị trường vẫn tỏ ra thận trọng bởi nhiều kỳ vọng trước đó từng không trở thành hiện thực, kéo giá bạc quay đầu giảm mạnh.

Dù vậy, về triển vọng dài hạn, giới phân tích vẫn đánh giá bạc còn dư địa tăng giá. Hiện kim loại quý này tiếp tục dao động trong vùng 70 - 90 USD/ounce, trong khi lực mua có xu hướng gia tăng mỗi khi giá điều chỉnh xuống vùng thấp./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Dành cho bạn

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Giá vàng thế giới giảm hơn 60 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Giá vàng thế giới giảm hơn 60 USD/ounce

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Đọc thêm

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị nhiều bộ, ngành, địa phương và hiệp hội phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp từ thông quan, vận chuyển đến xúc tiến thương mại.
Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí), đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu (EU), mở ra hành trình kết nối thuận tiện cho mọi hành khách đến với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua 186 đường bay.
Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/5) đồng loạt điều chỉnh giảm 300 - 400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 87.000 - 87.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Giá lúa hôm nay (26/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trong khi, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 giảm 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương