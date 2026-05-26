Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h10 ngày 26/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.947.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.038.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.416.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.439.806 đồng/lượng (mua vào) và 79.839.800 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h40 ngày 26/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 76,6445 USD/ounce, giảm 1,84% so với ngày hôm qua.

Dữ liệu từ Investing lúc 9h15 (giờ Việt Nam) cho thấy, hợp đồng tương lai đang giao dịch quanh mốc 76,7 USD/ounce, giảm 1,7 USD, tương đương 2,17%. Diễn biến thị trường cho thấy giá bạc đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt sau nhịp phục hồi trước đó, khi lực chốt lời quay trở lại và tâm lý thận trọng chi phối nhóm kim loại quý.

Theo ông Akhtar Faruqui - chuyên gia ngoại hối tại FXStreet, trong phiên giao dịch châu Á ngày hôm qua, giá bạc giao ngay dao động quanh ngưỡng 75,515 USD/ounce. Diễn biến này phản ánh xu hướng dòng tiền quay trở lại với các kim loại quý trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, từ đó giảm bớt áp lực lạm phát cũng như nguy cơ các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường hiện cũng tập trung theo dõi định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Faruqui cho rằng, tâm lý thận trọng trên thị trường gia tăng sau phát biểu của Thống đốc Christopher Waller. Theo đó, vị quan chức Fed phát tín hiệu không còn nghiêng nhiều về quan điểm nới lỏng chính sách tiền tệ, khiến triển vọng kinh tế toàn cầu và xu hướng lãi suất trong thời gian tới trở nên khó lường hơn./.