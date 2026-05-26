Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

“Siêu dự án” gặp khó

Với tổng vốn đầu tư cam kết 4 tỷ USD, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) là dự án du lịch - dịch vụ cao cấp lớn nhất tại TP. Đà Nẵng. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động từ năm 2020, với vốn đầu tư 1,4 tỷ USD.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2, chủ đầu tư - Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD để triển khai dự án, dự kiến tạo thêm hơn 2.000 việc làm, đóng góp trên 2.000 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho ngân sách TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, “siêu dự án” này đang gặp nhiều điểm nghẽn, chưa thể triển khai theo đúng kế hoạch.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đang cần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để triển khai đầu tư giai đoạn mới.

Phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp Đà Nẵng mới đây, ông Nguyễn Vĩnh Trân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết, điểm nghẽn lớn nhất là thủ tục pháp lý và khả năng dự báo tiến độ triển khai dự án.

Theo ông Trân, công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm thu hồi đất, tái định cư và bàn giao mặt bằng) hiện chưa theo kịp tiến độ phát triển và kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng quỹ đất bị chia cắt, “da beo”, gây khó khăn lớn trong công tác quy hoạch tổng thể và triển khai xây dựng thực tế.

Tại dự án Hoiana, tổng diện tích đã ghi nhận giải phóng mặt bằng là hơn 500 ha, nhưng trên thực tế, diện tích đất sạch đủ điều kiện triển khai xây dựng liền khối hiện chỉ khoảng 150 ha.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, TP. Đà Nẵng thu hút 70.846 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025 và 237,7 triệu USD vốn FDI, tăng 2 lần so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng đã thu hút hơn 2.045 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 804.775 tỷ đồng; 1.102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 10,7 tỷ USD… Nguồn lực đầu tư lớn của doanh nghiệp trở thành động lực quan trọng để Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

“Đối với các dự án có vốn đầu tư hàng tỷ đô la, khả năng dự báo tiến độ triển khai là yếu tố then chốt trong quản trị dòng vốn và hoạch định đầu tư. Nhà đầu tư không chỉ cần thủ tục nhanh hơn, mà cần một quy trình rõ ràng, đồng bộ và có thể dự báo được, với khung thời gian cụ thể cho từng giai đoạn, từ giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp phép đến triển khai xây dựng. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tiến độ giải ngân, tối ưu hiệu quả đầu tư...” - ông Trân chia sẻ.

Dẫn ví dụ về cơ chế định giá đất đối với khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, ông Trân đề nghị, Đà Nẵng cần có cơ chế phù hợp cho các dự án có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế. Thực tế, các khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế như Hoiana có chi phí đầu tư và vận hành rất cao (riêng chi phí vận hành có thể chiếm tới 60% doanh thu), song phân khúc khách hàng cao cấp thường đòi hỏi rất cao về tính riêng tư và trải nghiệm độc bản, kéo theo tỷ lệ lấp đầy thấp hơn so với khách sạn khu vực trung tâm. Do đó, cần một cơ chế định giá đất riêng biệt, phù hợp với tính chất vận hành của từng loại hình dự án…

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai. Nhờ đó, TP. Đà Nẵng đã từng bước khơi thông nhiều “điểm nghẽn” tồn tại, kéo dài nhiều năm.

Thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, Đà Nẵng đã tập trung tổng lực tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án. Thành phố đã hoàn thành xử lý vướng mắc cho 1.984/2.035 dự án, đạt tỷ lệ 97,5%, khơi thông nguồn lực với tổng giá trị vốn đầu tư hơn 456.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn TP. Đà Nẵng vẫn còn rất nhiều dự án “mắc kẹt” vì những khó khăn, vướng mắc khác nhau, khiến nguồn lực khổng lồ từ dòng vốn tư nhân chưa được khai thông.

Trong lĩnh vực đất đai, nhiều dự án vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ pháp lý, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa đủ điều kiện thế chấp vay vốn ngân hàng, dẫn đến khó khăn về dòng tiền và kế hoạch mở rộng đầu tư. Không ít dự án đã kéo dài hàng chục năm, xây dựng dang dở, gây lãng phí lớn về quỹ đất và nguồn lực xã hội.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng, hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp vướng mắc về việc nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Vì vậy, Hiệp hội đã kiến nghị Đà Nẵng sớm có hướng dẫn xử lý cụ thể để doanh nghiệp tiếp tục triển khai đầu tư, tránh tình trạng dự án đình trệ kéo dài.

Xác định nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp là động lực tăng trưởng quan trọng, chính quyền Đà Nẵng đang vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Mới đây, thành phố đã thành lập Tổ công tác rà soát toàn diện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ.

Sau khi rà soát, TP. Đà Nẵng sẽ phân loại các dự án thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm những dự án đề xuất thu hồi, chấm dứt hoạt động, xử lý theo quy định do vi phạm tiến độ kéo dài, không có khả năng triển khai, nhà đầu tư không còn năng lực thực hiện hoặc cố tình kéo dài, không hợp tác. Nhóm 2 là những dự án tiếp tục tháo gỡ để triển khai thực hiện.

Đối với các dự án tiếp tục thực hiện, Đà Nẵng sẽ phân nhóm vướng mắc cụ thể (vướng mắc về thủ tục đầu tư; vướng mắc về đất đai, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất; vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; vướng mắc về quy hoạch, xây dựng...) để tìm giải pháp tháo gỡ.

Song song với đó, Đà Nẵng cũng đề nghị doanh nghiệp báo cáo rõ những khó khăn, kiến nghị giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư dự án.

Việc xác định rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý cùng mốc thời gian hoàn thành được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng khơi thông dòng vốn lớn từ khu vực doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án sớm được tiếp tục triển khai và hoàn thành, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của địa phương cũng như cả nước.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, thành phố xác định khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững hơn.

“Thành phố quán triệt một nguyên tắc xuyên suốt là không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố. Thành phố không chỉ lắng nghe, mà sẽ hành động thực chất, xử lý dứt điểm, xử lý đến cùng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp” - ông Hùng nhấn mạnh.