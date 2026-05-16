Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Tiến Dũng

18:19 | 16/05/2026
Quảng Ninh đang thực hiện nhiều bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm sự ổn định, minh bạch trong quản lý.
Quỹ Phát triển đất - công cụ tài chính chủ động cho địa phương

Cuối tháng 4 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, chính thức phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh. Quỹ này được kỳ vọng trở thành công cụ tài chính chủ động, phục vụ trực tiếp công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất, từ đó huy động nguồn lực cho các dự án lớn. Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ được xác định là 2.000 tỷ đồng, vừa phù hợp với các quy định pháp luật, vừa đảm bảo khả năng cân đối ngân sách tỉnh hiện tại.

Mô hình vận hành của Quỹ được ủy thác cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, không phát sinh bộ máy mới, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý vốn. Đây là bước đi quan trọng để địa phương chủ động trong việc ứng vốn thực hiện các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ GPMB và tối ưu hóa giá trị đất đai. Nhờ đó, các dự án hạ tầng quy mô lớn, như mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, có thể triển khai đúng tiến độ, hạn chế rủi ro về chi phí phát sinh do biến động giá đất thị trường.

Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý và khai thác nguồn lực đất đai. Ảnh T.D

Công tác GPMB luôn được coi là khâu then chốt để tạo quỹ đất sạch. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, quá trình này phải đảm bảo quyền lợi của người dân thông qua các bước: thông báo thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, lập phương án bồi thường, niêm yết công khai, đối thoại với người dân, thẩm định và chi trả bồi thường, bố trí tái định cư, cuối cùng là thu hồi đất. Mặc dù quy trình khá chặt chẽ, vẫn tồn tại những khó khăn như chênh lệch giá bồi thường so với giá thị trường, hồ sơ pháp lý phức tạp, tranh chấp đất đai, hoặc một số trường hợp cố tình kéo dài để đòi mức bồi thường cao hơn. Sự ra đời của Quỹ Phát triển đất giúp giải quyết nhanh các vướng mắc về tài chính, đảm bảo dự án không bị chậm tiến độ, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Đồng bộ giải pháp quản lý và khai thác đất đai

Quảng Ninh không chỉ tập trung vào việc thành lập Quỹ, mà còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý và khai thác nguồn lực đất đai. Tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025, giám sát chặt chẽ việc giao, cho thuê, gia hạn và thu hồi đất, đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn triển khai dự án. Hiện có 42 tổ chức được gia hạn sử dụng đất với tổng diện tích 292,64 ha, trong khi 10 tổ chức bị thu hồi đất với 75,28 ha để bảo đảm hiệu quả sử dụng và chống lãng phí.

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp và hạ tầng, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Đến năm 2025, tỉnh có 17 cụm công nghiệp, trong đó 7 cụm đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 72%. Các khu công nghiệp như Nam Tiền Phong, Đông Mai, Cái Lân đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng thu hút nhà đầu tư chiến lược. Công tác GPMB tại các khu này cũng được triển khai quyết liệt, tổng diện tích thu hồi đạt hơn 3.017 ha, tạo quỹ đất cho các dự án, đồng thời tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại cuộc họp về tình hình triển khai GPMB các dự án, công trình trọng điểm, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: “Làm tốt công tác GPMB, mục tiêu không chỉ để phục vụ các dự án đầu tư, mà còn tạo động lực phát triển, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư và nhân dân vào sự ổn định, phát triển của tỉnh”.

Quảng Ninh đang từng bước thực hiện chiến lược quản lý đất đai bền vững. Ảnh T.D

Quy hoạch dài hạn và dữ liệu đất đai cũng được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương đề xuất điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia và quy hoạch địa phương. Đồng thời, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai số hóa và đồng bộ với hệ thống quốc gia, cùng với thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế tiêu cực. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp được rút ngắn còn 3 - 4 ngày, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch.

Có thể thấy, Quảng Ninh đang từng bước thực hiện chiến lược quản lý đất đai bền vững, từ việc thành lập Quỹ Phát triển đất, đồng bộ hóa quy hoạch, đến tối ưu hóa thủ tục hành chính và rà soát dự án chậm tiến độ. Những giải pháp này không chỉ đảm bảo khai thác nguồn lực đất đai hiệu quả, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong dài hạn.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác rà soát các dự án chậm tiến độ và vi phạm pháp luật, vừa tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư có năng lực, vừa kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai hoặc trục lợi đất đai. Cách làm này giúp lành mạnh hóa môi trường đầu tư, bảo đảm nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tiến Dũng
Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá nhà khu vực trung tâm neo cao, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh với chi phí phù hợp và chất lượng sống tốt hơn ngày càng rõ nét.
Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(TBTCO) - Mức độ quan tâm của tư vấn quốc tế đối với Gói thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sẽ giúp Bộ Xây dựng có thêm thông tin quan trọng trước khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục đặc biệt quan trọng này.
"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

(TBTCO) - Thời gian tới, các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là “sân chơi” của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô trung bình sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân.
Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

(TBTCO) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR sẽ cần thêm những nghiên cứu chuyên sâu để có thể đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư phù hợp cho Dự án xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trị giá 17.509 tỷ đồng.
Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm khoảng 55 - 60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố.
Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, phấn đấu hoàn thành quần thể thể thao trọng điểm vào tháng 7/2027.
Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.
Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

(TBTCO) - Tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” diễn ra ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường hiện không thiếu cầu mà thiếu đúng sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông, trong khi doanh nghiệp vẫn mắc kẹt giữa bài toán chi phí, pháp lý và lợi nhuận.
