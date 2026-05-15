Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

“Đến thời điểm này, công tác tổ chức chương trình Roadshow (khảo sát thị trường và thu thập phản hồi) đối với Gói thầu TV02: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể), Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã cơ bản hoàn tất. Phản hồi từ một số đơn vị tư vấn nước ngoài đối với Gói thầu TV02 là khá tích cực”, ông Phùng Tuấn Sơn - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long - đơn vị được Bộ Xây dựng giao chuẩn bị đầu tư siêu dự án trị giá 67,34 tỷ USD cho biết.

Đây là lần đầu tiên một dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn như dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tổ chức chương trình Roadshow bài bản nhằm thu hút sự tham gia của các nhà thầu tư vấn quốc tế.

Phối cảnh Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh tư liệu

Trước đó, vào ngày 6/5/2026, Bộ Xây dựng đã có công hàm gửi đại sứ quán các nước đã phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, đề nghị chuyển thông tin tới các hãng và đơn vị tư vấn quan tâm để nghiên cứu, đăng ký tham dự chương trình Roadshow phục vụ công tác khảo sát thị trường và thu thập phản hồi cho việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Các đại sứ quán được Bộ Xây dựng gửi công hàm gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Pháp, Đức… là những quốc gia sở hữu công nghệ đường sắt tốc độ cao tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay.

Để mở rộng khả năng tiếp cận tới các đơn vị tư vấn có năng lực và quan tâm tới Gói thầu TV02, Ban quản lý dự án Thăng Long cũng đã phát hành thư mời tham dự hội thảo song ngữ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo kế hoạch, cùng với việc phát phiếu lấy ý kiến và thu thập thông tin nhà thầu, đơn vị tư vấn quản lý dự án (Liên danh EVRC – Europe Vietnam Railway Consortium) sẽ giới thiệu tổng quan về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; cung cấp thông tin tóm tắt về đề cương, nhiệm vụ của gói thầu TV02; đồng thời nêu mục đích, yêu cầu và các tiêu chí cơ bản để tuyển chọn nhà thầu thực hiện gói thầu này.

Theo ông Phùng Tuấn Sơn - chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án cũng sẽ dành thời gian để trao đổi, trả lời trực tiếp các câu hỏi của các đơn vị tham gia chương trình Roadshow.

Ở chiều ngược lại, các đơn vị tư vấn tiềm năng sẽ được yêu cầu đưa ra nhận xét và phản hồi về các mục tiêu của dự án xét trên góc độ giải pháp kỹ thuật và tiến độ triển khai. Ngoài ra, mỗi đơn vị tư vấn quan tâm sẽ được đề nghị cung cấp thông tin trong phiếu khảo sát năng lực.

Đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, đánh giá toàn bộ kết quả khảo sát năng lực để lập danh sách các chuyên gia tư vấn tiềm năng, có đủ năng lực tham gia các gói thầu TV02: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; TV03: Tư vấn giám sát khảo sát; TV04: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

“Danh sách này sẽ giúp chủ đầu tư có cái nhìn tương đối toàn diện về các đơn vị tư vấn quốc tế có năng lực và mong muốn tham gia dự án” - đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long nhấn mạnh.

Thách thức tiến độ

Được biết, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi hiện được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng thời là “đường găng” quyết định tiến độ của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ làm rõ các tham số then chốt nhằm xác định chính xác quy mô, hướng tuyến, tổng mức đầu tư, phương án phân chia dự án thành các dự án thành phần, cũng như thiết kế kỹ thuật tổng thể.

“Đây cũng là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn hình thức đầu tư, bao gồm đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh; qua đó bảo đảm tính khả thi về tài chính, tiến độ cũng như khả năng tham gia của các doanh nghiệp trong nước” - ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.

Trước đó, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 về triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập; đồng thời điều chỉnh một số nội dung tại Phụ lục I và II của Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025, Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt này vào cuối năm 2035.

Theo kế hoạch, công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần/dự án thành phần độc lập và dự án tổng thể phải hoàn thành trong giai đoạn quý IV/2026 - quý IV/2028 để kịp khởi công dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vào cuối tháng 12/2028.

Như vậy, công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc phạm vi gói thầu TV02 phải hoàn thành trong tháng 6/2026.

“Hiện nay, đơn vị Tư vấn quản lý dự án đang khẩn trương lập đề cương nhiệm vụ để tuyển chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm dành quỹ thời gian khoảng 60 ngày cho công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu TV02” - đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long thông tin.

Cần phải nói thêm rằng, việc hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong vòng 2 năm là một thách thức rất lớn đối với Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn được lựa chọn.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã tham vấn ý kiến của một số nhà thầu tư vấn quốc tế như Systra (Pháp), Oriental Consultants Global Co., Ltd (Nhật Bản)… về công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Kết quả tham vấn cho thấy, thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm việc thực hiện thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở, đối với một dự án có phạm vi, quy mô đặc biệt lớn như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời là công trình lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, dự kiến kéo dài từ 30 đến 48 tháng.

Cần phải nói thêm rằng, tại Thông báo số 217/TB-VPCP ngày 28/4/2026, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành các thủ tục để lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong quý II/2026.

“Đối với việc lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ cần phải gắn với điều kiện tiên quyết là chuyển giao công nghệ cho Việt Nam” - Phó Thủ tướng lưu ý.