Doanh nghiệp

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

11:14 | 15/05/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Chủ đầu tư VinFast Toàn cầu tổ chức từ 4/5 - 10/5/2026, VinFast đã ký mới Biên bản ghi nhớ (MOU) với 29 đối tác hậu mãi tại các thị trường quốc tế. Sự kiện do VinFast tổ chức, lần đầu tiên quy tụ hơn 200 chủ đầu tư và đối tác đã, đang, và sẽ đồng hành với VinFast tại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Kazakhstan, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong chiến lược mở rộng mạng lưới dịch vụ trên toàn cầu.
Các lãnh đạo cấp cao của VinFast cùng 29 đối tác hậu mãi tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Chủ đầu tư VinFast Toàn cầu.

Theo MOU, các đối tác quốc tế dự kiến sẽ thiết lập xưởng dịch vụ xe điện theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast tại các thị trường sở tại. VinFast sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội và nhất quán thông qua việc triển khai chương trình đào tạo và chứng nhận kỹ thuật viên theo chuẩn toàn cầu, quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng đồng bộ, cùng hệ thống cung ứng linh kiện với mục tiêu giao phụ tùng phổ biến trong vòng 24 giờ tại những thị trường trọng điểm.

Ông Antonio Zara (giữa), Tổng Giám đốc VinFast Đông Nam Á, ký Biên bản ghi nhớ cùng các đối tác hậu mãi tại Philippines.

Các thỏa thuận mới là một phần trong chiến lược dài hạn của VinFast nhằm phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm hậu mãi, hạ tầng sạc và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Bước tiến này được kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển đổi sang xe điện và đảm bảo khách hàng VinFast được hỗ trợ xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Chiến lược quốc tế của VinFast được xây dựng trên nền tảng vận hành và năng lực hậu mãi đã được chứng minh tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, VinFast đã phát triển gần 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đưa tổng số xưởng dịch vụ trên phạm vi quốc tế lên gần 800 cơ sở.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto (giữa), Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, ký Biên bản ghi nhớ cùng các đối tác hậu mãi tại Indonesia.

Từ nền tảng này, VinFast đặt mục tiêu mở rộng hơn 1.100 xưởng dịch vụ trên toàn cầu trong năm 2026, trải dài từ Bắc Mỹ, châu Âu đến Trung Đông và châu Á. Hệ thống được triển khai theo đa dạng mô hình, bao gồm đại lý phục vụ khách hàng cá nhân, khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải và các đối tác xưởng dịch vụ thứ ba tại địa phương.

Song song, VinFast hiện triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng, bao gồm cam kết thời gian sửa chữa tại Việt Nam, hỗ trợ phương tiện thay thế tại các thị trường quốc tế, cùng dịch vụ kiểm tra pin, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt quá trình sử dụng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đối tác quốc tế cũng tham quan nhà máy VinFast và hệ sinh thái của Vingroup nhằm tìm hiểu năng lực sản xuất, quy mô vận hành và định hướng phát triển toàn cầu của VinFast.

Ông Tapan Ghosh (thứ ba từ trái qua), Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, ký Biên bản ghi nhớ cùng các đối tác hậu mãi tại Ấn Độ.

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Tổng Giám đốc Hậu mãi toàn cầu VinFast, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là mở rộng mạng lưới, mà là xây dựng hệ sinh thái hậu mãi lấy khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm xuất sắc trên quy mô toàn cầu. Thông qua hợp tác với các đối tác địa phương giàu kinh nghiệm và áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast, chúng tôi hướng tới chất lượng dịch vụ hậu mãi vượt trội, nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi cũng mong muốn đưa văn hóa phục vụ 5 sao và tinh thần tận tâm của người Việt ra thế giới, góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt cho khách hàng quốc tế. Đây là cam kết dài hạn của VinFast trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện”.

Ông Hoàng Mạnh Cường (giữa), Giám đốc Vận hành Hậu mãi toàn cầu của VinFast, ký Biên bản ghi nhớ cùng các đối tác hậu mãi tại Kazakhstan.

Bên cạnh việc mở rộng hậu mãi, VinFast tiếp tục phát triển hệ sinh thái xe điện tích hợp, bao gồm sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng sạc, thông qua hợp tác với các đối tác chiến lược như V-Green, cùng các đơn vị vận hành hạ tầng sạc tại địa phương. Thông qua mạng lưới hợp tác này, VinFast hướng tới phát triển hệ thống hơn 1,5 triệu cổng sạc trên toàn cầu, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc và mang đến trải nghiệm sử dụng xe điện thuận tiện, liền mạch cho khách hàng tại các thị trường quốc tế./.

Hải Băng
(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản thông tin về lỗ lũy kế được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
(TBTCO) - Ngày 14/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), tập trung giải đáp 21 nhóm vấn đề doanh nghiệp FDI quan tâm, từ thủ tục hải quan, chính sách thuế đến kiểm tra chuyên ngành, qua đó thúc đẩy cải cách, giảm chi phí tuân thủ.
(TBTCO) - Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch hạ tầng công nghiệp công nghệ số, tạo lập thị trường…
Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
(TBTCO) - Vượt trên yêu cầu tuân thủ kế toán, áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là giải pháp quan trọng giảm bất cân xứng thông tin và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư ngoại.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) về giải pháp giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
(TBTCO) - Tại Hội thảo “Chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất: Mô hình nhà máy thông minh” ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp nhiều rào cản về dữ liệu, hạ tầng và quản trị trong quá trình chuyển đổi số. Nếu gỡ được "nút thắt" này, doanh nghiệp có thể nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
