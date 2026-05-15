Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

Trong hai ngày 14 và 15/5/2026, Cục Thuế tổ chức buổi làm việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự nguyện theo Điều ước quốc tế về thuế.

Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế sửa đổi, thay thế Quy chế trao đổi thông tin theo Điều ước quốc tế về thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2580 ngày 16/7/2025, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, trao đổi thông tin theo Điều ước quốc tế về thuế là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý thuế đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao dịch xuyên biên giới. Trong bối cảnh khối lượng và tính chất các yêu cầu trao đổi thông tin ngày càng gia tăng, phức tạp, ngành Thuế cần xây dựng quy trình xử lý bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, hiện nay Việt Nam đã ký kết 81 hiệp định tránh đánh thuế hai lần và đã ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế vào tháng 3/2023 tại Pháp. Với tư cách thành viên của Diễn đàn toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin vì mục đích thuế, Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trao đổi thông tin theo đúng chuẩn mực của Diễn đàn và chịu sự đánh giá định kỳ thông qua cơ chế rà soát đồng cấp. Kết quả rà soát này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và xếp hạng tuân thủ của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Qua các kỳ rà soát gần đây, Diễn đàn toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin vì mục đích thuế của OECD đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác trao đổi thông tin của Việt Nam, tập trung vào các nội dung như bảo mật thông tin, chất lượng xử lý và tính kịp thời trong phản hồi các yêu cầu từ cơ quan thuế nước ngoài. Đây cũng là lý do đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, hoàn thiện Quy chế hiện hành để phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế và yêu cầu thực tiễn” - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Thuế chia sẻ, dự thảo Quy chế mới được xây dựng trên cơ sở tiếp thu các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin vì mục đích thuế, tham khảo tài liệu hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế. Quy chế sau khi ban hành sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ tuân thủ của Việt Nam trong các kỳ rà soát tiếp theo, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và mức độ tín nhiệm của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về thuế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung liên quan đến quy trình tiếp nhận, xử lý, cung cấp và quản lý thông tin theo yêu cầu trao đổi quốc tế; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Thuế; yêu cầu về bảo mật dữ liệu; cũng như tính khả thi trong tổ chức thực hiện tại các đơn vị địa phương.

Theo chương trình, ngày 15/5/2026, Cục Thuế tiếp tục tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các hiệp định thuế, Thủ tục thỏa thuận song phương (MAP), thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA); đồng thời chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra thuế đối với các giao dịch xuyên biên giới với sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và các công ty kiểm toán lớn./.