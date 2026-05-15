Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

Giá bạc trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 15/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.087.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.323.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.087.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.541.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 80.266.466 đồng/lượng (mua vào) và 82.319.794 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 15/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận áp lực điều chỉnh khá mạnh sau khi tăng lên vùng cao nhất trong khoảng 2 tháng. Tại thời điểm 8h30 sáng ngày 15/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 81,2510 USD/ounce, giảm 2,55% so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 giảm sâu hơn, mất gần 2,39 USD/ounce, tương ứng giảm 2,67%, xuống còn 86,98 USD/ounce.

Theo Trading Economics, bạc từng tăng mạnh lên gần 88 USD/ounce nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp được cải thiện đáng kể. Đây là mức giá cao nhất của kim loại quý này trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Không chỉ được xem là tài sản trú ẩn tương tự vàng, bạc hiện còn đóng vai trò nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược như điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất công nghệ cao. Chính điều này giúp bạc có giai đoạn tăng giá mạnh hơn nhiều kim loại quý khác trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc đang chịu áp lực khi giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Môi trường lãi suất cao thường làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng USD và trái phiếu, từ đó khiến các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc chịu áp lực điều chỉnh.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia của FX Empire, giá bạc đang thử thách vùng kháng cự quan trọng quanh ngưỡng 90 USD/ounce. Đây được xem là cột mốc không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn tạo áp lực lớn về mặt tâm lý đối với giới đầu tư, khiến lực bán có thể tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn.

Ông Christopher Lewis nhận định, khu vực 90 USD/ounce là ngưỡng cản mạnh của thị trường và nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm khi giá tiến sát vùng này.

Chuyên gia của FX Empire cho rằng, bạc có thể quay về trạng thái cân bằng sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Trong kịch bản điều chỉnh, vùng 80 USD/ounce được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu áp lực bán gia tăng mạnh hơn, mốc 70 USD/ounce có thể đóng vai trò là vùng đáy quan trọng của thị trường.

Dù vậy, ông Christopher Lewis cũng lưu ý rằng, nếu bạc bứt phá thành công qua ngưỡng 90 USD/ounce, đà tăng mới có thể được kích hoạt, mở ra khả năng tiến tới cột mốc 100 USD/ounce trong thời gian tới./.