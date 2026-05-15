Thị trường

Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

08:58 | 15/05/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (15/5) quay đầu giảm mạnh sau khi chạm vùng đỉnh cao nhất trong nhiều tuần qua. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất, dù triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng.
aa
Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng
Giá bạc trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 15/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.087.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.323.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.087.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.541.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 80.266.466 đồng/lượng (mua vào) và 82.319.794 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 15/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận áp lực điều chỉnh khá mạnh sau khi tăng lên vùng cao nhất trong khoảng 2 tháng. Tại thời điểm 8h30 sáng ngày 15/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 81,2510 USD/ounce, giảm 2,55% so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 giảm sâu hơn, mất gần 2,39 USD/ounce, tương ứng giảm 2,67%, xuống còn 86,98 USD/ounce.

Theo Trading Economics, bạc từng tăng mạnh lên gần 88 USD/ounce nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp được cải thiện đáng kể. Đây là mức giá cao nhất của kim loại quý này trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Không chỉ được xem là tài sản trú ẩn tương tự vàng, bạc hiện còn đóng vai trò nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược như điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất công nghệ cao. Chính điều này giúp bạc có giai đoạn tăng giá mạnh hơn nhiều kim loại quý khác trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc đang chịu áp lực khi giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Môi trường lãi suất cao thường làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng USD và trái phiếu, từ đó khiến các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc chịu áp lực điều chỉnh.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia của FX Empire, giá bạc đang thử thách vùng kháng cự quan trọng quanh ngưỡng 90 USD/ounce. Đây được xem là cột mốc không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn tạo áp lực lớn về mặt tâm lý đối với giới đầu tư, khiến lực bán có thể tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn.

Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

Ông Christopher Lewis nhận định, khu vực 90 USD/ounce là ngưỡng cản mạnh của thị trường và nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm khi giá tiến sát vùng này.

Chuyên gia của FX Empire cho rằng, bạc có thể quay về trạng thái cân bằng sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Trong kịch bản điều chỉnh, vùng 80 USD/ounce được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu áp lực bán gia tăng mạnh hơn, mốc 70 USD/ounce có thể đóng vai trò là vùng đáy quan trọng của thị trường.

Dù vậy, ông Christopher Lewis cũng lưu ý rằng, nếu bạc bứt phá thành công qua ngưỡng 90 USD/ounce, đà tăng mới có thể được kích hoạt, mở ra khả năng tiến tới cột mốc 100 USD/ounce trong thời gian tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Dành cho bạn

Ngày 15/5: Giá heo hơi giữ đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 15/5: Giá heo hơi giữ đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh

Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh

Ngày 15/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Ngày 15/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Đọc thêm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Liên tiếp kiểm tra đột xuất tại Sóc Sơn và làm việc với các địa phương ở Gia Lâm, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 TP. Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động chế biến suất ăn sẵn, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát bếp ăn tập thể, trường học và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái biến động mạnh. Không chỉ giá dầu, chi phí nhập khẩu nhiên liệu, phụ phí vận tải và áp lực logistics cũng đồng loạt gia tăng, tạo sức ép lớn lên hoạt động nhập khẩu và quản trị chi phí của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

(TBTCO) - Các quy định mới về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) cùng Nghị định số 280 của Trung Quốc đang đặt ra “hàng rào” kỹ thuật khắt khe hơn đối với nông sản nhập khẩu, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng chuẩn hóa chuỗi sản xuất, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nếu không muốn bị gián đoạn xuất khẩu.
Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Giá cao su thế giới hôm nay (14/5) đồng loạt phục hồi. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,06%; Nhật Bản tăng 0,05%; Singapore tăng 0,8%. Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng.
Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Giá một số loại lúa tươi hôm nay (14/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg... Trên thị trường xuất khẩu, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ lực.
Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (14/5) đi ngang trên diện rộng tại cả 3 miền. Sau nhiều phiên biến động nhẹ, mặt bằng giá heo hơi hiện vẫn duy trì ở mức cao, trong đó Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg.
Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

(TBTCO) - Từ cửa khẩu biên giới đến các đô thị lớn, hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện chỉ sau những ngày đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt, không chỉ nhằm lập lại kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ môi trường sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và niềm tin người tiêu dùng.
Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (13/5) diễn biến trái chiều với xu hướng giảm chủ đạo. Cụ thể, giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ lốp xe chậm lại, trong khi lượng tồn kho tiếp tục gia tăng gây áp lực lên thị trường. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Infographics: Hiện còn hơn 46.218 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Infographics: Hiện còn hơn 46.218 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Honda ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử sau khi rút khỏi mảng xe điện

Honda ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử sau khi rút khỏi mảng xe điện

Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Hải quan thông quan hàng hóa vượt 345 tỷ USD, thu ngân sách tăng hơn 16%

Hải quan thông quan hàng hóa vượt 345 tỷ USD, thu ngân sách tăng hơn 16%

Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh