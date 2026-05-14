Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

06:22 | 14/05/2026
Giá một số loại lúa tươi hôm nay (14/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg... Trên thị trường xuất khẩu, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ lực.
Giá một số loại lúa tươi hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hômn nay dao động ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa tươi tại nhiều khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cạn nguồn, thương lái hỏi mua lúa tươi non khá, giá vững. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa Hè Thu sớm ít hơn so với cùng kỳ năm trước, nông dân chào giá vững.

Tại Cà Mau, nguồn lúa Đông Xuân vãn đồng nhiều, thương lái chủ yếu lấy lúa đã cọc, giá lúa vững. Tại Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, nguồn lúa tươi còn ít, giao dịch mua bán lai rai, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 331 - 335 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 396 - 400 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 345 - 349 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

(TBTCO) - Từ cửa khẩu biên giới đến các đô thị lớn, hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện chỉ sau những ngày đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt, không chỉ nhằm lập lại kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ môi trường sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và niềm tin người tiêu dùng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/5) tiếp tục tăng mạnh. Diễn biến tích cực của kim loại quý này đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư khi nhiều chuyên gia nhận định bạc vẫn còn dư địa tăng giá trong dài hạn nhờ lực cầu mạnh và tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Giá cao su thế giới hôm nay (13/5) diễn biến trái chiều với xu hướng giảm chủ đạo. Cụ thể, giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ lốp xe chậm lại, trong khi lượng tồn kho tiếp tục gia tăng gây áp lực lên thị trường. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.
(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
(TBTCO) - "Công cụ" phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp về thị trường, đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ trở lại guồng quay.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi sắc mạnh khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/5) tiếp tục đà tăng ấn tượng. Cụ thể, giá bạc thế giới tăng mạnh 5,0565 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua, lên mức cao nhất gần 2 tháng do căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại lạm phát gia tăng.
(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là "thước đo" phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
