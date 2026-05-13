Thuế - Hải quan

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Song Linh

18:21 | 13/05/2026
(TBTCO) - Không khai báo hàng hóa trong container quá cảnh, doanh nghiệp bị phát hiện vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ. Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã kịp thời kiểm tra, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.
Chiều ngày 13/5, Cục Hải quan công bố việc phát hiện doanh nghiệp vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.

Sản phẩm có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: CHQ

Cụ thể, ngày 25/4/2026, tại bãi kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực XVII tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, vận chuyển theo loại hình quá cảnh.

Qua kiểm tra container hàng hóa, lực lượng Hải quan phát hiện số lượng lớn hàng hóa không được khai báo, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Kết quả kiểm tra xác định có 5.090 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, gồm 3.980 đồng hồ mang nhãn hiệu Rolex, 90 sản phẩm thời trang Gucci, 90 nón Louis Vuitton, 90 nón Chanel và 840 kẹp tóc Chanel.

Ngay sau đó, cơ quan Hải quan đã gửi thông báo đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của các chủ sở hữu nhãn hiệu để xác minh. Đến ngày 7/5/2026, toàn bộ số hàng hóa nêu trên được xác nhận là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Trên cơ sở đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ban hành quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính, đồng thời thành lập hội đồng xác định trị giá tang vật. Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định hơn 1,279 tỷ đồng, làm căn cứ xác định khung xử phạt và thẩm quyền xử lý.

Ngày 9/5/2026, cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp để xử lý theo quy định pháp luật./.

Vụ việc tiếp tục cho thấy thủ đoạn lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng giả với số lượng lớn, nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời của Chi cục Hải quan Khu vực XVII góp phần ngăn chặn hàng giả thẩm lậu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa được biểu dương khi tham gia đấu tranh thành công Chuyên án LC326.3p, chuyên án lớn về vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng, trị giá hơn 37,8 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai.
Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ đạo, ngành Thuế cần chuyển đổi căn bản từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”, lấy nuôi dưỡng, mở rộng cơ sở thu làm trọng tâm, đảm bảo nguồn lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.
TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, sau 4 tháng triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, kết quả thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 29.300 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.
Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

(TBTCO) - Theo Nghị định số 144/2026/NĐ-CP, việc phân bổ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng sẽ có những thay đổi quan trọng. Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, phân bổ chính xác hơn số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT.
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả hàng hóa rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.
Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Thuế trong giai đoạn 2026 - 2030, như tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 20% GDP, bao quát các nguồn thu mới trong môi trường kinh doanh số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo tinh thần “thu thuế phải thu được lòng dân”.
Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
