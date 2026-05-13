Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Chiều ngày 13/5, Cục Hải quan công bố việc phát hiện doanh nghiệp vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.

Sản phẩm có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: CHQ

Cụ thể, ngày 25/4/2026, tại bãi kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực XVII tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, vận chuyển theo loại hình quá cảnh.

Qua kiểm tra container hàng hóa, lực lượng Hải quan phát hiện số lượng lớn hàng hóa không được khai báo, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Kết quả kiểm tra xác định có 5.090 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, gồm 3.980 đồng hồ mang nhãn hiệu Rolex, 90 sản phẩm thời trang Gucci, 90 nón Louis Vuitton, 90 nón Chanel và 840 kẹp tóc Chanel.

Ngay sau đó, cơ quan Hải quan đã gửi thông báo đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của các chủ sở hữu nhãn hiệu để xác minh. Đến ngày 7/5/2026, toàn bộ số hàng hóa nêu trên được xác nhận là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Trên cơ sở đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ban hành quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính, đồng thời thành lập hội đồng xác định trị giá tang vật. Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định hơn 1,279 tỷ đồng, làm căn cứ xác định khung xử phạt và thẩm quyền xử lý.

Ngày 9/5/2026, cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp để xử lý theo quy định pháp luật./.