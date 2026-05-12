Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

Chiều ngày 12/5, Cục Hải quan cho hay, thực hiện Công điện 38-CĐ/TTg ngày 5/5/2026 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Kế hoạch 13576/KH-CHQ ngày 10/3/2026..., trong thời gian qua, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vi phạm tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan hải quan phát hiện, xử lý hàng hoá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: CHQ

Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các đơn vị liên quan, đã tăng cường kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu rủi ro, qua đó phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm.

Cụ thể, ngày 24/4/2026, qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH TMDV XNK H.G, lực lượng Hải quan phát hiện doanh nghiệp khai báo hàng hóa là sản phẩm toner dưỡng da cân bằng giữ ẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml, thương hiệu DR WONJIN (Hàn Quốc), mới 100%, được vận chuyển từ Hồng Kông về cảng Cát Lái.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ lô hàng gồm 14.550 chai đã hết hạn sử dụng gần một năm. Hạn sử dụng thể hiện trên thùng carton và trên sản phẩm là ngày 16/8/2025.

Đồng thời, qua các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện lô hàng khóa cửa nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH TM XNK HP có dấu hiệu nghi vấn, Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cát Lái và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng.

Kết quả kiểm tra phát hiện ngoài các mặt hàng khai báo đúng quy định, phát hiện có 05 mục hàng (tổng 15.790 sản phẩm khoá) không khai báo Hải quan. Trong đó, đáng chú ý có 1440 sản phẩm (48 thùng) khoá SOLEX nghi vấn hàng giả nhãn hiệu.

Đến ngày 10/4/2026, căn cứ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn, xác định 1.440 sản phẩm khóa mang nhãn hiệu SOLEX trong tổng số 15.790 sản phẩm không khai báo là hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, ngày 23/4/2026, kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia, lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Đến ngày 6/5/2026 và 7/5/2026, đại diện các chủ thể quyền tại Việt Nam đã xác nhận toàn bộ số hàng mang nhãn hiệu MIKASA, SPIDER-MAN, AVENGERS và LEGO NINJAGO là hàng giả.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, các vụ việc bị phát hiện liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, lợi dụng cả hoạt động nhập khẩu và quá cảnh để hợp thức hóa hàng vi phạm./.