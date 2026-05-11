Hải quan thu ngân sách hơn 166.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số

Ngày 11/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026. Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2026; đồng thời thảo luận, đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Trong tháng, toàn ngành đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm, tăng cường quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Kết quả nổi bật là hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 95,97 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 45,99 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3%; nhập khẩu đạt 49,98 tỷ USD, tăng 5,9%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 345,68 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%; nhập khẩu đạt 176,66 tỷ USD, tăng 29,5%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu sản xuất, kinh doanh phục hồi rõ nét, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại.

Cùng với đó, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Riêng tháng 4/2026, số thu đạt 46.974 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 30/4/2026, toàn ngành thu đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá tại hội nghị, tiến độ thu ngân sách đang bám sát kế hoạch đề ra, phản ánh hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, kiểm soát trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa và tăng cường chống thất thu.

Song song với tạo thuận lợi thương mại, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được đẩy mạnh. Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/4/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 6.486,8 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ, chuyển khởi tố 43 vụ; số thu nộp ngân sách đạt 277,5 tỷ đồng./.