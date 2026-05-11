Thuế - Hải quan

Hải quan thu ngân sách hơn 166.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số

Song Linh

13:12 | 11/05/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế đạt 166.301 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho hoàn thành nhiệm vụ tài chính năm 2026.
Ngày 11/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026. Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng chủ trì hội nghị.

Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng chủ trì hội nghị. Ảnh: CHQ

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2026; đồng thời thảo luận, đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Trong tháng, toàn ngành đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm, tăng cường quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Kết quả nổi bật là hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 95,97 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 45,99 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3%; nhập khẩu đạt 49,98 tỷ USD, tăng 5,9%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 345,68 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%; nhập khẩu đạt 176,66 tỷ USD, tăng 29,5%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu sản xuất, kinh doanh phục hồi rõ nét, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại.

Cùng với đó, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Riêng tháng 4/2026, số thu đạt 46.974 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 30/4/2026, toàn ngành thu đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá tại hội nghị, tiến độ thu ngân sách đang bám sát kế hoạch đề ra, phản ánh hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, kiểm soát trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa và tăng cường chống thất thu.

Song song với tạo thuận lợi thương mại, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được đẩy mạnh. Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/4/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 6.486,8 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ, chuyển khởi tố 43 vụ; số thu nộp ngân sách đạt 277,5 tỷ đồng./.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát chương trình công tác năm, tăng cường cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại đi đôi với siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả kiểm soát, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026.
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan công bố, hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, trong đó xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%, cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 được 4.628 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán và bằng 101,6% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Tính đến ngày 5/5/2026, thu ngân sách nội địa Thuế tỉnh Lào Cai thực hiện đạt 6.828 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Trung ương giao, bằng 32% dự toán phấn đấu tỉnh giao.
(TBTCO) - Theo thông báo từ Hải quan Hàn Quốc, hệ thống EODES sẽ tạm dừng 3 đợt trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc trong tháng 5/2026. Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian giao dịch để tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan.
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
(TBTCO) - Ngày 8/5, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và trực tuyến, trong bối cảnh thủ tục hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ.
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
