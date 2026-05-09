Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

06:33 | 09/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (9/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động nhẹ ở một số mặt hàng gạo. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá lúa gạo hôm nay tiếp tục biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa tươi cạn nguồn, giao dịch vắng, giá ít biến động. Tại Cà Mau, nguồn lúa tươi còn lại ít một số đồng, thương lái chủ yếu lấy lúa mới, giá lúa vững. Tại Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, nguồn lúa tươi còn ít, giao dịch mua bán yếu, giá tương đối ổn định.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bình ổn. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 331 - 335 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới biến động nhẹ. Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng 3 USD/tấn dao động 396 - 400 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động từ 368 - 372 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm giảm 1 USD/tấn dao động ở mức 345 - 349 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/5) ghi nhận đà tăng không ngừng nghỉ sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng tiền quay lại kim loại quý.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%; nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD.
Giá cao su thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà khởi sắc. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan đi ngang. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục dịch chuyển bởi biến động địa chính trị và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường Halal đang nổi lên như một “mỏ vàng” cho ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ USD là áp lực chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và tư duy quản trị doanh nghiệp.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
