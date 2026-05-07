Thị trường

Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

Nam Khánh

[email protected]
14:47 | 07/05/2026
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
Để sầu riêng là sản phẩm chủ lực quốc gia cần có đầu tư thỏa đáng

Công văn của Bộ này nêu rõ, trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, đặc biệt do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành rà soát; chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường và tháo gỡ ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản;

Tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu; quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quy định an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu;

Chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý của địa phương tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để ùn tắc kéo dài;

Có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định.

Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu. Ảnh minh họa

Đối với các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các cơ sở tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết nhằm rút ngắn thời gian kiểm nghiệm nhưng vẫn bảo đảm nhanh chóng, chính xác và đúng quy định. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng.

Song song với đó, các cơ sở kiểm nghiệm nông sản công khai, minh bạch quy trình, thời gian, chi phí kiểm nghiệm; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã về tiêu chuẩn của từng thị trường và tăng cường ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc.

Bộ cũng yêu cầu Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm việc, trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị phía bạn khẩn trương công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ, xem xét, đánh giá hồ sơ để công nhận lại các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ sau khi đã nộp báo cáo khắc phục; thông báo công khai danh sách các phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc chấp thuận hoặc tạm đình chỉ.

Ngoài ra, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật rà soát, cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm Cd cao; hướng dẫn địa phương áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp (sử dụng phân bón, nước, hóa chất...) đúng quy trình nhằm giảm thiểu nguy cơ, đáp ứng quy định của thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý vùng trồng, quy trình canh tác cũng như quy trình kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập; tăng cường đàm phán để thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản sang các thị trường; thiết lập cơ chế phản ứng nhanh, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất khẩu, không để kéo dài gây ách tắc.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm; rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu./.

Công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh trách nhiệm tổ chức thực hiện. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng về kết quả triển khai; đồng thời phải định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, khó khăn và đề xuất giải pháp. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai, tập trung tháo gỡ ách tắc, thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản, qua đó góp phần ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân./.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Đà Nẵng, Ford Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến. Đáng chú ý, hãng bổ sung các cấu hình động cơ V6 hoàn toàn mới cho Ranger Wildtrak và Ranger Raptor, đồng thời ra mắt Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost cao cấp.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/5) đồng loạt tăng mạnh khi lực cầu tiếp tục cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 5 liên tiếp, bạc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư hàng hóa và kim loại quý.
Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc hôm nay (7/5) tăng, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang. Thị trường nhìn chung vẫn duy trì mặt bằng giá cao, với miền Nam là khu vực có mức giá cao nhất.
Giá cao su thế giới hôm nay (7/6) vận động trong trạng thái "tăng trong thận trọng", khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang chi phối mạnh hơn lực cầu thực. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, giúp tâm lý người trồng bớt áp lực trước các biến động bên ngoài.
Giá lúa gạo hôm nay (7/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á biến động trái chiều.
(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm "Quốc gia nước ngoài ưu tiên" trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Sri Lanka đang duy trì đà phát triển nhưng quy mô còn khiêm tốn và đối mặt nhiều rào cản. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thuế quan, logistics và tăng cường kết nối được xem là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD.
