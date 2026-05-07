Công văn của Bộ này nêu rõ, trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, đặc biệt do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành rà soát; chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường và tháo gỡ ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản;

Tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu; quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quy định an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu;

Chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý của địa phương tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để ùn tắc kéo dài;

Có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định.

Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu. Ảnh minh họa

Đối với các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các cơ sở tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết nhằm rút ngắn thời gian kiểm nghiệm nhưng vẫn bảo đảm nhanh chóng, chính xác và đúng quy định. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng.

Song song với đó, các cơ sở kiểm nghiệm nông sản công khai, minh bạch quy trình, thời gian, chi phí kiểm nghiệm; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã về tiêu chuẩn của từng thị trường và tăng cường ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc.

Bộ cũng yêu cầu Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm việc, trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị phía bạn khẩn trương công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ, xem xét, đánh giá hồ sơ để công nhận lại các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ sau khi đã nộp báo cáo khắc phục; thông báo công khai danh sách các phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc chấp thuận hoặc tạm đình chỉ.

Ngoài ra, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật rà soát, cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm Cd cao; hướng dẫn địa phương áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp (sử dụng phân bón, nước, hóa chất...) đúng quy trình nhằm giảm thiểu nguy cơ, đáp ứng quy định của thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý vùng trồng, quy trình canh tác cũng như quy trình kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập; tăng cường đàm phán để thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản sang các thị trường; thiết lập cơ chế phản ứng nhanh, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất khẩu, không để kéo dài gây ách tắc.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm; rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu./.