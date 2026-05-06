Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng. Một số địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg, cho thấy lực cầu bắt đầu cải thiện.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, nhóm các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn duy trì mức thấp nhất là 64.000 đồng/kg.

Ở nhóm trung tâm và đồng bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên và Hưng Yên giữ mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng nhẹ tại một số địa phương cho thấy thị trường miền Bắc đang có dấu hiệu “thoát đáy ngắn hạn”, dù xu hướng chung vẫn là ổn định.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giữ nhịp ổn định, chưa có lực bứt phá. Giá hiện dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Ở nhóm giá cao, Đắk Lắk giữ mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm cục bộ. Cụ thể, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg. Đây là động thái điều chỉnh sau khi giá khu vực này duy trì ở mức cao trong những ngày trước đó.

Hiện tại, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh giữ mức 69.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí cao nhất cả nước với mức 70.000 đồng/kg. Đây là khu vực có quy mô chăn nuôi lớn và nhu cầu tiêu thụ cao, thường đóng vai trò “dẫn sóng” giá của toàn thị trường.

Dù có điều chỉnh cục bộ, miền Nam vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước, phản ánh sự ổn định tương đối về cầu tiêu dùng.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg, với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện những biến động trái chiều khi cung - cầu chưa ổn định. Ngược lại, nếu sức mua yếu hoặc nguồn cung tăng nhanh, thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái “giằng co”./.