Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

06:41 | 06/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (6/5) biến động trái chiều. Theo đó, giá heo tại miền Bắc tăng, ngược lại miền Nam giảm cục bộ; Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước ở mức 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng. Một số địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg, cho thấy lực cầu bắt đầu cải thiện.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, nhóm các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn duy trì mức thấp nhất là 64.000 đồng/kg.

Ở nhóm trung tâm và đồng bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên và Hưng Yên giữ mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng nhẹ tại một số địa phương cho thấy thị trường miền Bắc đang có dấu hiệu “thoát đáy ngắn hạn”, dù xu hướng chung vẫn là ổn định.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giữ nhịp ổn định, chưa có lực bứt phá. Giá hiện dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Ở nhóm giá cao, Đắk Lắk giữ mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm cục bộ. Cụ thể, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg. Đây là động thái điều chỉnh sau khi giá khu vực này duy trì ở mức cao trong những ngày trước đó.

Hiện tại, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh giữ mức 69.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí cao nhất cả nước với mức 70.000 đồng/kg. Đây là khu vực có quy mô chăn nuôi lớn và nhu cầu tiêu thụ cao, thường đóng vai trò “dẫn sóng” giá của toàn thị trường.

Dù có điều chỉnh cục bộ, miền Nam vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước, phản ánh sự ổn định tương đối về cầu tiêu dùng.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg, với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện những biến động trái chiều khi cung - cầu chưa ổn định. Ngược lại, nếu sức mua yếu hoặc nguồn cung tăng nhanh, thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái “giằng co”./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu "trá hình" xe đạp điện, bị thay đổi kết cấu với công suất thực tế lên tới 600W, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(TBTCO) - Có nền tảng chính trị tốt, thương mại tăng nhanh, nhưng dòng vốn đầu tư hai chiều Việt Nam - Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đây cũng đồng thời là dư địa lớn nhất của quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn tới.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/5) đồng loạt giảm sâu, đánh dấu sự đảo chiều sau chuỗi tăng trước đó. Áp lực từ lãi suất cao và bất ổn địa chính trị đang khiến kim loại quý này suy yếu rõ rệt.
(TBTCO) - Chào hè rực rỡ, Vietjet dành tặng tới 11 triệu vé bay Deluxe, Eco giảm tới 100% trong 3 ngày vàng khuyến mãi từ 5/5 đến 7/5/2026 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air.
Giá lúa hôm nay (5/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 250 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 400 đồng/kg dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg….
Giá cao su thế giới hôm nay (5/5) diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn châu Á. Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi, trong khi Trung Quốc và Singapore có sự điều chỉnh nhẹ. Trong nước, giá ổn định, doanh nghiệp chủ động điều tiết sản lượng, chờ tín hiệu rõ ràng từ quốc tế.
Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
