Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết ngày 5/5 cho thấy, sau cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 46 ngân hàng thương mại ngày 9/4, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã đồng loạt điều chỉnh giảm, với mức giảm phổ biến từ 0,1 đến 0,6 điểm phần trăm.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Cụ thể, nhóm giảm mạnh nhất 0,5 - 0,6 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi gồm: VPBank xuống 5,8%/năm, HDBank còn 4,9%/năm, VikkiBank giảm còn 5,9%/năm, BaoVietBank xuống 5,5%/năm, PVcomBank còn 5%/năm, ACB còn 4,5%/năm, PublicBank xuống 5,8%/năm, VietABank còn 5,8%/năm, PGBank xuống 6,6%/năm, Techcombank còn 5,95%/năm và UOB còn 5,7%/năm.

Nhóm giảm nhẹ hơn 0,2 - 0,3 điểm phần trăm gồm: GPBank còn 4,8%/năm, BVBank xuống 6,45%/năm, Sacombank còn 6,3%/năm, HongLeongBank còn 7,3%/năm, TPBank (TPB) còn 5,5%/năm, VietBank và SeABank lần lượt ở 5,8%/năm và 4,75%/năm; OCB 6,4%/năm.

Nhóm giảm nhẹ kỳ hạn 6 tháng có thể kể đến như: MB hạ 0,1 điểm phần trăm còn 4,6%/năm, Standard Chartered 3,76%/năm, NCB về 6,2%/năm, Shinhan Bank 4,4%/năm, VCBNeo còn 6,5%/năm và SaigonBank 6,4%/năm; trong khi ABBank giảm nhẹ 0,05 điểm phần trăm xuống 6,05%/năm.

Dù vậy, so với cuối quý III/2025, mặt bằng lãi suất hiện vẫn cao hơn tại phần lớn ngân hàng, với mức tăng phổ biến 0,2 - 2,9 điểm phần trăm, thậm chí HongLeongBank tăng tới 2,9 điểm phần trăm, Sacombank và LPBank cùng tăng 2,1 điểm phần trăm. Một số ngân hàng khác như: Techcombank, PGBank, BacABank, SaigonBank ghi nhận mức tăng khoảng 1,6 điểm phần trăm, trong khi VPBank, ACB và SeABank cùng tăng khoảng 1 điểm phần trăm.

Ngược lại, một số ít ngân hàng đã giảm so với cuối quý III/2025 như HDBank giảm 0,3 điểm phần trăm, GPBank giảm 0,1 điểm phần trăm, cho thấy mặt bằng lãi suất vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh nhưng chưa quay về mức thấp trước đó.

Theo nhận định của Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính thuộc nhóm Ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính (Techcombank), diễn biến giảm lãi suất đồng loạt cho thấy định hướng điều hành mang tính hỗ trợ tăng trưởng của cơ quan quản lý.

“Chúng tôi đánh giá Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để tiếp tục ổn định và từng bước hạ mặt bằng lãi suất trong thời gian tới, thông qua các công cụ điều tiết như nghiệp vụ thị trường mở (OMO), các giao dịch hoán đổi ngoại tệ (swap), cũng như các chương trình tái cấp vốn có mục tiêu” - nhóm phân tích Techcombank nhận định.

Dù vậy, bộ phận phân tích của ngân hàng Techcombank cũng lưu ý một số rủi ro tiềm ẩn vẫn cần được theo dõi chặt chẽ do có thể tạo áp lực trở lại lên mặt bằng lãi suất.

Theo đó, thứ nhất, áp lực lên tỷ giá USD/VND có xu hướng gia tăng trong bối cảnh đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh, đồng thời rủi ro địa chính trị là khó đoán. Thứ hai, rủi ro lạm phát tăng cao, đặc biệt khi giá hàng hóa cơ bản và giá dầu diễn biến khó lường, có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng tiền gửi có thể chậm lại nếu giải ngân đầu tư công và chi tiêu ngân sách không đạt kỳ vọng, trong bối cảnh ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt ở mức thấp./.