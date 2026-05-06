Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Ánh Tuyết

06:40 | 06/05/2026
(TBTCO) - Khảo sát ngày 5/5 cho thấy, sau cuộc họp 9/4, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã đồng loạt giảm 0,1 - 0,6 điểm phần trăm tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, mặt bằng hiện vẫn cao hơn giai đoạn đầu của làn sóng tăng lãi suất từ 0,2 - 2,9 điểm phần trăm. Đáng chú ý, một số ngân hàng vẫn duy trì mức 6,5 - 7,3%/năm, chưa kể các chương trình cộng lãi suất ngoài.
Lãi suất hạ nhiệt sau chỉ đạo, nhưng “sóng ngầm” cạnh tranh vẫn dâng cao

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết ngày 5/5 cho thấy, sau cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 46 ngân hàng thương mại ngày 9/4, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã đồng loạt điều chỉnh giảm, với mức giảm phổ biến từ 0,1 đến 0,6 điểm phần trăm.

Cụ thể, nhóm giảm mạnh nhất 0,5 - 0,6 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi gồm: VPBank xuống 5,8%/năm, HDBank còn 4,9%/năm, VikkiBank giảm còn 5,9%/năm, BaoVietBank xuống 5,5%/năm, PVcomBank còn 5%/năm, ACB còn 4,5%/năm, PublicBank xuống 5,8%/năm, VietABank còn 5,8%/năm, PGBank xuống 6,6%/năm, Techcombank còn 5,95%/năm và UOB còn 5,7%/năm.

Nhóm giảm nhẹ hơn 0,2 - 0,3 điểm phần trăm gồm: GPBank còn 4,8%/năm, BVBank xuống 6,45%/năm, Sacombank còn 6,3%/năm, HongLeongBank còn 7,3%/năm, TPBank (TPB) còn 5,5%/năm, VietBank và SeABank lần lượt ở 5,8%/năm và 4,75%/năm; OCB 6,4%/năm.

Nhóm giảm nhẹ kỳ hạn 6 tháng có thể kể đến như: MB hạ 0,1 điểm phần trăm còn 4,6%/năm, Standard Chartered 3,76%/năm, NCB về 6,2%/năm, Shinhan Bank 4,4%/năm, VCBNeo còn 6,5%/năm và SaigonBank 6,4%/năm; trong khi ABBank giảm nhẹ 0,05 điểm phần trăm xuống 6,05%/năm.

Dù vậy, so với cuối quý III/2025, mặt bằng lãi suất hiện vẫn cao hơn tại phần lớn ngân hàng, với mức tăng phổ biến 0,2 - 2,9 điểm phần trăm, thậm chí HongLeongBank tăng tới 2,9 điểm phần trăm, Sacombank và LPBank cùng tăng 2,1 điểm phần trăm. Một số ngân hàng khác như: Techcombank, PGBank, BacABank, SaigonBank ghi nhận mức tăng khoảng 1,6 điểm phần trăm, trong khi VPBank, ACB và SeABank cùng tăng khoảng 1 điểm phần trăm.

Ngược lại, một số ít ngân hàng đã giảm so với cuối quý III/2025 như HDBank giảm 0,3 điểm phần trăm, GPBank giảm 0,1 điểm phần trăm, cho thấy mặt bằng lãi suất vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh nhưng chưa quay về mức thấp trước đó.

Theo nhận định của Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính thuộc nhóm Ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính (Techcombank), diễn biến giảm lãi suất đồng loạt cho thấy định hướng điều hành mang tính hỗ trợ tăng trưởng của cơ quan quản lý.

“Chúng tôi đánh giá Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để tiếp tục ổn định và từng bước hạ mặt bằng lãi suất trong thời gian tới, thông qua các công cụ điều tiết như nghiệp vụ thị trường mở (OMO), các giao dịch hoán đổi ngoại tệ (swap), cũng như các chương trình tái cấp vốn có mục tiêu” - nhóm phân tích Techcombank nhận định.

Dù vậy, bộ phận phân tích của ngân hàng Techcombank cũng lưu ý một số rủi ro tiềm ẩn vẫn cần được theo dõi chặt chẽ do có thể tạo áp lực trở lại lên mặt bằng lãi suất.

Theo đó, thứ nhất, áp lực lên tỷ giá USD/VND có xu hướng gia tăng trong bối cảnh đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh, đồng thời rủi ro địa chính trị là khó đoán. Thứ hai, rủi ro lạm phát tăng cao, đặc biệt khi giá hàng hóa cơ bản và giá dầu diễn biến khó lường, có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng tiền gửi có thể chậm lại nếu giải ngân đầu tư công và chi tiêu ngân sách không đạt kỳ vọng, trong bối cảnh ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt ở mức thấp./.

Nhóm ngân hàng cao vẫn giữ lãi suất cao

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng hạ lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng, nhóm dẫn đầu vẫn duy trì mức cao. Đơn cử, HongLeong Bank đứng đầu với 7,3%/năm, giảm 0,3 điểm phần trăm sau ngày 9/4 nhưng vẫn cao hơn 2,9 điểm phần trăm so với cuối quý III/2025. BacABank ở mức 6,85%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm và cao hơn 1,6 điểm phần trăm. PGBank niêm yết 6,6%/năm, giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm nhưng vẫn tăng 1,6 điểm phần trăm so với cuối quý III/2025. Trong khi đó, VCBNeoMBV cùng duy trì 6,5%/năm, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với cuối quý III/2025.

Đáng chú ý, các chương trình cộng lãi suất ngoài có thể nâng mức thực nhận thêm tới khoảng 2%/năm đối với một số nhóm khách hàng./.
Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

Hệ thống SIMO triển khai tại 149 đơn vị, chặn hơn 4.300 tỷ đồng giao dịch rủi ro qua ngân hàng

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 11,1%

Ngày 6/5: Giá cà phê giằng co trong biên độ hẹp, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá cao su thế giới chưa thể bứt phá

Ngày 6/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Việt Nam và các quốc gia ASEAN đoàn kết "Cùng chèo lái tương lai chung"

Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 20 - 24/4 cho thấy, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, có thời điểm vượt 6% giữa tuần trước khi hạ nhiệt nhờ Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 89.631,65 tỷ đồng qua OMO. Tỷ giá trung tâm tuần qua nhích tăng 11 đồng lên 25.113 VND/USD, trong khi thị trường tự do tăng 70 đồng, song được kỳ vọng hạ nhiệt dần trong nửa cuối năm.
Thanh khoản căng khiến lãi suất khó giảm sâu, Chứng khoán KBSV nêu 3 cách gỡ áp lực cho tỷ lệ LDR

Nhóm phân tích Chứng khoán KBSV nhận định, lãi suất có thể giảm nhẹ từ nền cao sau cam kết hạ 0,5 - 1%/năm, trong ngắn hạn, nhóm phân tích KBSV cho rằng, xu hướng giảm lãi suất vẫn chưa rõ rệt, khi các vấn đề về căng thẳng thanh khoản dự báo sẽ tiếp diễn trong quý II/2026, tỷ lệ LDR tiến sát ngưỡng trần 85%. Ba phương án điều chỉnh được đề xuất nhằm giảm áp lực cho LDR, trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng cải thiện đáng kể.
Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 13 - 17/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng mạnh 72.486,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, duy trì định hướng thắt chặt. Dù vậy, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, phản ánh áp lực thanh khoản hạ nhiệt. Tỷ giá trong nước được giữ ổn định.
Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

(TBTCO) - Thông tin từ họp báo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc, khoảng 26 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất niêm yết trên cả kênh trực tiếp và trực tuyến. Tín dụng toàn hệ thống tiếp tục tăng tốc, dư nợ đến cuối tháng 3/2026 vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.
Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 6 - 10/4 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang hút ròng khoảng 66.258 tỷ đồng trên kênh thị trường mở, đảo chiều so với tuần trước. Lãi suất liên ngân hàng lùi về vùng 6 - 8%, thanh khoản hạ nhiệt nhưng áp lực vẫn lớn. Trong khi đó, tỷ giá ổn định, USD tự do giảm sâu 700 đồng về quanh 26.800 - 26.830 VND/USD, còn chỉ số DXY suy yếu nhẹ.
Lãi suất hạ nhiệt sau chỉ đạo, nhưng “sóng ngầm” cạnh tranh vẫn dâng cao

(TBTCO) - Sau cuộc họp điều hành chiều 9/4 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động hạ nhiệt nhẹ, phổ biến giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm tại một số ngân hàng, song mặt bằng tại nhiều nhà băng vẫn cao hơn tới gần 3 điểm phần trăm so với đầu đợt tăng lãi suất. Đáng chú ý, khi cộng ưu đãi "ngầm", lãi suất thực có thể tiệm cận 9%/năm, cho thấy áp lực thanh khoản và cạnh tranh huy động vẫn hiện hữu.
VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

(TBTCO) - Sáng ngày 10/4, VietABank áp dụng điều chỉnh giảm lãi suất, đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng.
Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

(TBTCO) - Thông tin từ cuộc họp triển khai công tác ngân hàng cho thấy, về huy động vốn và cho vay, có tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó, đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xử nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng các ngân hàng.
Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80