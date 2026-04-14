Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Ngân hàng đồng thuận hạ lãi suất, tập trung ở các kỳ hạn trên 6 tháng

Chiều ngày 14/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, những tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt leo thang xung đột tại Trung Đông tạo sức ép lớn lên thị trường hàng hóa, tài chính - tiền tệ toàn cầu. Giá dầu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng.

"Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam" - Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nêu rõ.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức như vậy, nhưng kinh tế Việt Nam quý I/2026 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng (tăng 7,83% so với cùng kỳ năm 2025), cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trước các biến số phức tạp từ thị trường quốc tế. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tính chung quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,63%. Đóng góp vào thành công chung đó có vai trò của điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại buổi họp báo.

Thông tin về chính sách điều hành lãi suất, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong các tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Bên cạnh đó, ngày 9/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngân hàng. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

"Ngay sau cuộc họp, theo cập nhật theo dõi sơ bộ của chúng tôi đến ngày hôm nay, đã có khoảng 26 ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất niêm yết trên các kênh, từ kênh bán hàng trực tiếp tại các chi nhánh giao dịch, cho đến các kênh online thông qua các app trên Internet. Hầu hết các điều chỉnh đều tập trung vào các kỳ hạn trên 6 tháng theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước". Ông Phạm Chí Quang -

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

(Ngân hàng Nhà nước).

Thông tin về động thái giảm lãi suất của các ngân hàng, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, sau cuộc họp với tân Thống đốc, hầu hết các ngân hàng thương mại đã thể hiện sự đồng thuận cao với chủ trương giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động đã góp phần giảm mặt bằng huy động chung, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để tiếp tục hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

"Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tác động lan tỏa từ việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí đầu vào, qua đó, có thêm điều kiện để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế" - ông Quang bày tỏ.

Dư nợ tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng, tăng 3,18%

Cũng theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Trong điều hành tín dụng, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

"Với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 31/3/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025" - Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin.

Các giải pháp tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực, đồng bộ nhằm hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ; kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay.

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.../.