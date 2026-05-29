Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 28,2 tỷ Euro, tăng 6,8%, nhờ tăng trưởng ở mảng nhân thọ (+7,5%) và phi nhân thọ (+5,8%).

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì mức dương, đạt 4,3 tỷ Euro, nhờ đóng góp từ tất cả các dòng sản phẩm. Lợi nhuận hợp đồng khai thác mới tăng đáng kể, đạt 977 triệu Euro, tăng 19,1%.

Tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức 90,5%, tăng 0,8 điểm phần trăm; tỷ lệ chi phí kết hợp chưa chiết khấu đạt 93,1%, tăng 1,1 điểm phần trăm, chịu tác động từ các sự kiện thảm họa thiên nhiên.

Mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ (tăng 15,5%), nhờ đóng góp từ hoạt động quản lý tài sản và Banca Generali.

Kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng đáng kể, đạt 2,2 tỷ Euro (tăng 8,1%), với sự đóng góp tích cực từ tất cả các phân khúc kinh doanh.

Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt 1,3 tỷ Euro, tăng 5,2%; nếu loại trừ yếu tố thuế phát sinh một lần, mức tăng đạt 9,3%. Lợi nhuận sau điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,84 Euro, tăng 6,0%, hoặc tăng 10,2% nếu loại trừ cùng yếu tố thuế phát sinh một lần.

Vị thế vốn duy trì vững chắc, với biên khả năng thanh toán đạt 212%, so với mức 219% tại cuối năm tài chính 2025.

Ảnh: T.L

Ông Cristiano Borean - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali chia sẻ, kết quả kinh doanh quý I/2026 tiếp tục khẳng định hiệu quả triển khai chiến lược “Người bạn Trọn đời 27: Tiên phong Vượt trội” của Tập đoàn, với kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ sự đóng góp từ tất cả các phân khúc, đồng thời được thể hiện trong lợi nhuận thuần sau điều chỉnh. Mảng bảo hiểm nhân thọ ghi nhận kết quả kinh doanh rất tích cực, nhờ đóng góp đến từ tất cả các dòng sản phẩm. Ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, dù chịu tác động lớn của thiên tai, lợi nhuận kỹ thuật cốt lõi vẫn tiếp tục được cải thiện. Kết quả hoạt động kinh doanh mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản được thúc đẩy bởi hiệu quả tăng trưởng mạnh mẽ của Generali Investments Holding và Banca Generali.

“Trên nền tảng bảng cân đối kế toán vững mạnh, nguồn tạo dòng tiền đa dạng, chất lượng cùng vị thế vốn vững chắc, chúng tôi tiếp tục tập trung vào mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, đội ngũ tư vấn tài chính, đội ngũ nhân viên và cộng đồng” - ông Cristiano Borean nói./.