Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm Quân đội và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí trực tiếp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

15:18 | 28/05/2026
(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Bệnh viện Thanh Nhàn đã chính thức thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí trực tiếp. Đây là bước đi chiến lược nằm trong chuỗi hoạt động mở rộng mạng lưới bảo lãnh của MIC tại các bệnh viện công uy tín nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục và tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế.
Theo thỏa thuận được ký kết, tất cả khách hàng sở hữu thẻ bảo hiểm sức khỏe của MIC khi đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ được trải nghiệm dịch vụ bảo lãnh trực tiếp tại quầy chuyên biệt. Quy trình này giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi, loại bỏ gánh nặng chuẩn bị tiền mặt cũng như các thủ tục thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường thủ công, tiết kiệm thời gian cho các thủ tục hành chính.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện MIC chia sẻ: “Việc hợp tác cùng một bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Thanh Nhàn là lời khẳng định cho nỗ lực không ngừng của MIC trong việc nâng cao trải nghiệm dịch vụ, giúp khách hàng có thêm địa chỉ uy tín chăm sóc sức khỏe, thủ tục tối giản tiết kiệm thời gian, mang lại sự an tâm và bảo vệ toàn diện cho sức khỏe của cộng đồng”.

Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, MIC đang tiến tới liên kết bảo lãnh trực tiếp với các bệnh viện uy tín tuyến đầu giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong việc khám chữa bệnh. Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong bốn bệnh viện thuộc phân nhóm Bệnh viên đa khoa hạng I trên địa bàn Hà Nội. Đơn vị cung cấp dịch vụ thăm khám, điều trị nội ngoại trú cho tất các các chuyên khoa. Trong những năm gần đây, bệnh viện đã chú trọng cải tạo và đưa vào sử dụng các tòa nhà khang trang giúp người bệnh có thêm không gian khi lưu trú điều trị, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội, ngoại thành và trên cả nước.

Sự kiện hợp tác giữa MIC và Bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cộng đồng của cả hai đơn vị, mà còn mang lại những đặc quyền vượt trội cho khách hàng:

  • Hỗ trợ trực tiếp tại quầy riêng: Khách hàng của MIC được hướng dẫn và làm thủ tục bảo lãnh nhanh chóng bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.
  • Tối ưu hóa tài chính: Khách hàng được bảo lãnh trực tiếp các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm, giảm áp lực thanh toán viện phí hiện hành.
  • Thủ tục tinh gọn: Ra viện nhanh chóng, không mất thời gian quay lại xin giấy tờ hồ sơ.

Trước đó, MIC cũng đã chính thức hợp tác bảo lãnh viện phí trực tiếp với các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn an tâm chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu./.

Hải Băng
Từ khóa:
mic bệnh viện thanh nhàn bảo hiểm bảo lãnh viện phí bảo hiểm quân đội

(TBTCO) - Theo dự báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng và xu hướng tăng của lãi suất chưa sớm chấm dứt, trong bối cảnh tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn tín dụng.
(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
(TBTCO) - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.
(TBTCO) - Theo VIS Rating, điều kiện huy động tiếp tục thắt chặt, với tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống chỉ đạt 0,6%, trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, lãi suất và đòn bẩy cao kéo dài đang tạo áp lực lên ngành ngân hàng. Từ đó, xu hướng thu hẹp NIM và chi phí tín dụng gia tăng dự kiến sẽ tiếp diễn.
(TBTCO) - Các ngân hàng đang tăng tốc chuyển đổi số với nhiều sáng kiến, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu chi phí vận hành. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cũng góp phần kéo giảm mạnh tỷ lệ CIR. Hiện nhiều tổ chức tín dụng đã có trên 90% giao dịch thực hiện qua kênh số.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
(TBTCO) - Theo số liệu mới được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố, tính đến hết tháng 4/2026, cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 182.000 người so với tháng 3/2026 và tăng 206.000 người so với năm 2025.
(TBTCO) - Nhằm khẳng định dấu ấn cá nhân và uy tín vững vàng của quý khách, VietinBank chính thức triển khai chương trình "Ưu đãi chạm đỉnh - Rinh số phát tài". Lần đầu tiên, toàn bộ kho số tài khoản đẳng cấp, phong thủy được áp dụng chính sách trợ giá đặc biệt với mức giảm kỷ lục lên đến 80%, mở ra cơ hội sở hữu "tấm danh thiếp" tài lộc với chi phí tối ưu chưa từng có cho các cá nhân và hộ kinh doanh.
