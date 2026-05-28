Bảo hiểm Quân đội và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí trực tiếp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Theo thỏa thuận được ký kết, tất cả khách hàng sở hữu thẻ bảo hiểm sức khỏe của MIC khi đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ được trải nghiệm dịch vụ bảo lãnh trực tiếp tại quầy chuyên biệt. Quy trình này giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi, loại bỏ gánh nặng chuẩn bị tiền mặt cũng như các thủ tục thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường thủ công, tiết kiệm thời gian cho các thủ tục hành chính.

Bảo hiểm Quân đội và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện MIC chia sẻ: “Việc hợp tác cùng một bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Thanh Nhàn là lời khẳng định cho nỗ lực không ngừng của MIC trong việc nâng cao trải nghiệm dịch vụ, giúp khách hàng có thêm địa chỉ uy tín chăm sóc sức khỏe, thủ tục tối giản tiết kiệm thời gian, mang lại sự an tâm và bảo vệ toàn diện cho sức khỏe của cộng đồng”.

Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, MIC đang tiến tới liên kết bảo lãnh trực tiếp với các bệnh viện uy tín tuyến đầu giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong việc khám chữa bệnh. Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong bốn bệnh viện thuộc phân nhóm Bệnh viên đa khoa hạng I trên địa bàn Hà Nội. Đơn vị cung cấp dịch vụ thăm khám, điều trị nội ngoại trú cho tất các các chuyên khoa. Trong những năm gần đây, bệnh viện đã chú trọng cải tạo và đưa vào sử dụng các tòa nhà khang trang giúp người bệnh có thêm không gian khi lưu trú điều trị, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội, ngoại thành và trên cả nước.

Sự kiện hợp tác giữa MIC và Bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cộng đồng của cả hai đơn vị, mà còn mang lại những đặc quyền vượt trội cho khách hàng:

Hỗ trợ trực tiếp tại quầy riêng: Khách hàng của MIC được hướng dẫn và làm thủ tục bảo lãnh nhanh chóng bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Khách hàng của MIC được hướng dẫn và làm thủ tục bảo lãnh nhanh chóng bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Tối ưu hóa tài chính: Khách hàng được bảo lãnh trực tiếp các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm, giảm áp lực thanh toán viện phí hiện hành.

Khách hàng được bảo lãnh trực tiếp các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm, giảm áp lực thanh toán viện phí hiện hành. Thủ tục tinh gọn: Ra viện nhanh chóng, không mất thời gian quay lại xin giấy tờ hồ sơ.

Trước đó, MIC cũng đã chính thức hợp tác bảo lãnh viện phí trực tiếp với các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn an tâm chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu./.