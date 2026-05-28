Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

06:22 | 28/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (28/5) tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, miền Bắc đã không còn địa phương nào giữ mốc 70.000 đồng/kg sau khi Hưng Yên giảm giá. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung vẫn chưa xuất hiện biến động mạnh và mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực.
Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 69.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Hà Nội và Hải Phòng cùng xuống mốc 68.000 đồng/kg.

Giá heo tại Lào Cai và Điện Biên cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An cùng về mức 68.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giảm còn 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai giảm còn 68.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ về mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg. Thương lái tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng giao dịch heo hơi ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi đang dao động ở mức 67.000 - 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản, trong khi ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/5) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.573.139 đồng/lượng (mua vào) và 79.973.133 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,11% so với ngày hôm qua.
(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Giá cao su hôm nay (27/5) ghi nhận sự phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch quốc tế. Trong khi giá tại Trung Quốc, Thái Lan và Singapore có xu hướng tăng, thì giá tại Nhật Bản lại giảm. Thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn giữ mức ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay (27/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 4 USD/tấn, ngược lại gạo thơm 100% tấm giảm 2 USD/tấn.
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
