Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 69.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Hà Nội và Hải Phòng cùng xuống mốc 68.000 đồng/kg.

Giá heo tại Lào Cai và Điện Biên cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An cùng về mức 68.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giảm còn 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai giảm còn 68.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ về mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg. Thương lái tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng giao dịch heo hơi ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi đang dao động ở mức 67.000 - 69.000 đồng/kg./.