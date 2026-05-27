Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

19:25 | 27/05/2026
(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong tháng 4/2026, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu khoảng 607 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, giảm 13% so với tháng 3/2026.

Linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường châu Á. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp lớn nhất với kim ngạch đạt 291 triệu USD, dù giảm 16,8% so với tháng 3.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 92,2 triệu USD, tăng 12,8%; Nhật Bản đạt 67,8 triệu USD, giảm nhẹ 0,8%. Các thị trường còn lại gồm Thái Lan đạt 58,1 triệu USD, giảm 32,4%; Ấn Độ đạt 36,7 triệu USD, giảm 8,2%; Indonesia đạt 24,7 triệu USD, giảm mạnh 34,2%.

Tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô từ 6 thị trường lớn nói trên đạt khoảng 570 triệu USD, chiếm tới 94% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước trong tháng 4/2026.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tổng trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng ô tô 4 tháng đầu năm đạt khoảng 4,22 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm khoảng 1,12 tỷ USD.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, mức tăng trưởng cao của nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô cho thấy nhu cầu nguyên liệu, chi tiết phục vụ sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước đang gia tăng mạnh./.

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí), đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu (EU), mở ra hành trình kết nối thuận tiện cho mọi hành khách đến với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua 186 đường bay.
(TBTCO) - Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035 đặt mục tiêu đến năm 2030, một số ngành công nghiệp chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa bình quân 40 - 45%, chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.
(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân".
(TBTCO) - Việc tăng cường liên kết sẽ giúp các hiệp hội doanh nghiệp cộng hưởng trí tuệ và sức mạnh, phát huy vai trò cầu nối chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Các dự án đầu tư từ Thái Lan vào Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng cải thiện, được thúc đẩy bởi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
(TBTCO) - Mặc dù chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhiều, nhưng khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn vẫn còn rất lớn. Theo Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng luật sư Mặt trời mới (New Sun), điều doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là thêm cơ chế hỗ trợ, mà là một "hệ sinh thái thực thi" đồng bộ, nơi doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi hơn với vốn, công nghệ... và những điều kiện cần thiết để phát triển bền vững.
(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
