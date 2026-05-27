Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong tháng 4/2026, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu khoảng 607 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, giảm 13% so với tháng 3/2026.

Linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường châu Á. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp lớn nhất với kim ngạch đạt 291 triệu USD, dù giảm 16,8% so với tháng 3.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 92,2 triệu USD, tăng 12,8%; Nhật Bản đạt 67,8 triệu USD, giảm nhẹ 0,8%. Các thị trường còn lại gồm Thái Lan đạt 58,1 triệu USD, giảm 32,4%; Ấn Độ đạt 36,7 triệu USD, giảm 8,2%; Indonesia đạt 24,7 triệu USD, giảm mạnh 34,2%.

Tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô từ 6 thị trường lớn nói trên đạt khoảng 570 triệu USD, chiếm tới 94% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước trong tháng 4/2026.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tổng trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng ô tô 4 tháng đầu năm đạt khoảng 4,22 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm khoảng 1,12 tỷ USD.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, mức tăng trưởng cao của nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô cho thấy nhu cầu nguyên liệu, chi tiết phục vụ sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước đang gia tăng mạnh./.