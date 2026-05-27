Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục có thêm một phiên rung lắc mạnh trong ngày hôm nay, 27/5. VN30-Index giao dịch quanh vùng hỗ trợ 2.020 - 2.030 điểm khi áp lực điều chỉnh tại nhóm vốn hóa lớn chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

VN30-Index mở cửa phiên giao dịch trong sắc xanh với mức tăng gần 7 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm về dưới tham chiếu chỉ sau ít phút giao dịch đầu phiên. Áp lực bán tiếp tục tập trung tại nhóm Vingroup khi VIC và VHM đồng loạt giảm hơn 3%. Cổ phiếu MWG cùng nhóm ngân hàng với diễn biến khá tích cực đã hỗ trợ đáng kể cho chỉ số ở cuối phiên.

Kết phiên, VN30-Index giảm 5,44 điểm (-0,27%) xuống 2.022,46 điểm, với 11 mã tăng và 19 mã giảm. Thanh khoản trên thị trường cơ sở hồi phục, tăng trở lại lên khoảng 15.700 tỷ đồng.

Cùng đó, thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận thanh khoản gia tăng mạnh cùng sự mở rộng của các vị thế đầu cơ ngắn hạn khi nhà đầu tư ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở.

Sắc đỏ trở lại tại toàn bộ các hợp đồng tương lai giao dịch trong phiên 27/5. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Cụ thể, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 2.024,8 điểm, giảm 0,4% so với phiên trước. Dù mức giảm lớn hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch dương vẫn tiếp tục được duy trì (+2,34 điểm). Trong khi đó, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn gồm 41I1G7000, 41I1G9000 và 41I1GC000 đồng loạt chuyển sang trạng thái chênh lệch âm, từ -3,46 điểm đến -5,66 điểm.

Khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng mạnh 21,1% so với phiên trước. Đáng chú ý, dù thanh khoản tăng mạnh, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G6000 lại giảm xuống còn 31.631 hợp đồng, cho thấy một phần vị thế ngắn hạn đã được đóng lại trong quá trình thị trường rung lắc mạnh. Trong khi đó, OI tại các kỳ hạn xa hơn như 41I1G7000 và 41I1GC000 tiếp tục gia tăng, phản ánh hoạt động dịch chuyển vị thế sang các hợp đồng kỳ hạn dài hơn.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch đầu cơ tăng mạnh trong phiên khi VN30 chịu áp lực điều chỉnh. Các nhà giao dịch đang ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở với xu hướng ngắn hạn hợp đồng 41I1G6000 nhiều khả năng tích lũy trong biên độ hẹp trong ngưỡng hỗ trợ 2.000 điểm và ngưỡng kháng cự quanh 2.050 điểm./.