Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Tùng Linh

Tùng Linh

19:23 | 27/05/2026
(TBTCO) - Trên cả hai thị trường cơ sở và phái sinh, sắc đỏ trở lại cùng sự phục hồi của thanh khoản. Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh khi nhà đầu tư ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở.
aa

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục có thêm một phiên rung lắc mạnh trong ngày hôm nay, 27/5. VN30-Index giao dịch quanh vùng hỗ trợ 2.020 - 2.030 điểm khi áp lực điều chỉnh tại nhóm vốn hóa lớn chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

VN30-Index mở cửa phiên giao dịch trong sắc xanh với mức tăng gần 7 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm về dưới tham chiếu chỉ sau ít phút giao dịch đầu phiên. Áp lực bán tiếp tục tập trung tại nhóm Vingroup khi VIC và VHM đồng loạt giảm hơn 3%. Cổ phiếu MWG cùng nhóm ngân hàng với diễn biến khá tích cực đã hỗ trợ đáng kể cho chỉ số ở cuối phiên.

Kết phiên, VN30-Index giảm 5,44 điểm (-0,27%) xuống 2.022,46 điểm, với 11 mã tăng và 19 mã giảm. Thanh khoản trên thị trường cơ sở hồi phục, tăng trở lại lên khoảng 15.700 tỷ đồng.

Cùng đó, thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận thanh khoản gia tăng mạnh cùng sự mở rộng của các vị thế đầu cơ ngắn hạn khi nhà đầu tư ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở.

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại
Sắc đỏ trở lại tại toàn bộ các hợp đồng tương lai giao dịch trong phiên 27/5. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Cụ thể, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 2.024,8 điểm, giảm 0,4% so với phiên trước. Dù mức giảm lớn hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch dương vẫn tiếp tục được duy trì (+2,34 điểm). Trong khi đó, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn gồm 41I1G7000, 41I1G9000 và 41I1GC000 đồng loạt chuyển sang trạng thái chênh lệch âm, từ -3,46 điểm đến -5,66 điểm.

Khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng mạnh 21,1% so với phiên trước. Đáng chú ý, dù thanh khoản tăng mạnh, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G6000 lại giảm xuống còn 31.631 hợp đồng, cho thấy một phần vị thế ngắn hạn đã được đóng lại trong quá trình thị trường rung lắc mạnh. Trong khi đó, OI tại các kỳ hạn xa hơn như 41I1G7000 và 41I1GC000 tiếp tục gia tăng, phản ánh hoạt động dịch chuyển vị thế sang các hợp đồng kỳ hạn dài hơn.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch đầu cơ tăng mạnh trong phiên khi VN30 chịu áp lực điều chỉnh. Các nhà giao dịch đang ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở với xu hướng ngắn hạn hợp đồng 41I1G6000 nhiều khả năng tích lũy trong biên độ hẹp trong ngưỡng hỗ trợ 2.000 điểm và ngưỡng kháng cự quanh 2.050 điểm./.

Tùng Linh
Từ khóa:
thị trường chứng khoán giao dịch phái sinh hợp đồng tương lai chênh lệch dương phái sinh vn30

Bài liên quan

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 25/5: Sắc xanh trở lại, song dòng tiền vẫn khá thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 25/5: Sắc xanh trở lại, song dòng tiền vẫn khá thận trọng

Dành cho bạn

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Đọc thêm

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

(TBTCO) - Theo VIS Rating, điều kiện huy động tiếp tục thắt chặt, với tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống chỉ đạt 0,6%, trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, lãi suất và đòn bẩy cao kéo dài đang tạo áp lực lên ngành ngân hàng. Từ đó, xu hướng thu hẹp NIM và chi phí tín dụng gia tăng dự kiến sẽ tiếp diễn.
Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

(TBTCO) - Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 24/7/2026 tại Hà Nội với nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

(TBTCO) - Sáng ngày 27/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước. Chỉ số DXY duy trì quanh 99,07 điểm, trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran gặp trở ngại, thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

(TBTCO) - F88 vừa chốt ngày 4/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, dự kiến tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên hơn 2.202 tỷ đồng. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn mạnh năm 2026 của F88, trong bối cảnh dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 7.900 tỷ đồng và kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tích cực.
Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

(TBTCO) - Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt 53.722 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm gần 75%.
VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

(TBTCO) - VietABank dự kiến phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 9.388 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong quý II - III/2026. Đây là đợt tăng vốn đầu tiên trong kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm khoảng 55%, cao nhất lịch sử hoạt động của ngân hàng này.
Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/5) VN-Index giảm nhẹ dưới áp lực từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và năng lượng, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển và tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường.
Tập đoàn Hoa Sen nói gì sau vụ cháy tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ?

Tập đoàn Hoa Sen nói gì sau vụ cháy tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ?

(TBTCO) - Theo thông tin từ Tập đoàn Hoa Sen, vụ cháy xảy ra tại khu vực tháp của dây chuyền tái sinh axit tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ đã được dập tắt trong tối 25/5, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +45.65
27/05 | +45.65 (7,519.12 +45.65 (+0.61%))
DJI -118.02
27/05 | -118.02 (50,461.68 -118.02 (-0.23%))
IXIC +312.21
27/05 | +312.21 (26,656.18 +312.21 (+1.19%))
NYA +69.75
27/05 | +69.75 (23,295.50 +69.75 (+0.30%))
XAX -129.67
27/05 | -129.67 (8,897.17 -129.67 (-1.44%))
BUK100P -0.52
27/05 | -0.52 (1,044.11 -0.52 (-0.05%))
RUT +51.31
27/05 | +51.31 (2,920.54 +51.31 (+1.79%))
VIX -0.09
27/05 | -0.09 (16.92 -0.09 (-0.53%))
FTSE +5.59
27/05 | +5.59 (10,496.98 +5.59 (+0.05%))
GDAXI +56.11
27/05 | +56.11 (25,241.00 +56.11 (+0.22%))
FCHI +59.15
27/05 | +59.15 (8,232.26 +59.15 (+0.72%))
STOXX50E +36.70
27/05 | +36.70 (6,100.85 +36.70 (+0.61%))
N100 +7.23
27/05 | +7.23 (1,857.14 +7.23 (+0.39%))
BFX +31.09
27/05 | +31.09 (5,634.88 +31.09 (+0.55%))
MOEX.ME -0.11
27/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -271.22
27/05 | -271.22 (25,328.23 -271.22 (-1.06%))
STI -41.75
27/05 | -41.75 (5,028.80 -41.75 (-0.82%))
AXJO +59.90
27/05 | +59.90 (8,717.70 +59.90 (+0.69%))
AORD +62.60
27/05 | +62.60 (8,945.20 +62.60 (+0.70%))
BSESN -141.91
27/05 | -141.91 (75,867.80 -141.91 (-0.19%))
JKSE -76.16
27/05 | -76.16 (6,130.19 -76.16 (-1.23%))
KLSE 0.00
27/05 | 0.00 (1,699.02 0.00 (0.00%))
NZ50 +158.07
27/05 | +158.07 (13,227.81 +158.07 (+1.21%))
KS11 +181.19
27/05 | +181.19 (8,228.70 +181.19 (+2.25%))
TWII +731.43
27/05 | +731.43 (44,256.80 +731.43 (+1.68%))
GSPTSE -177.02
27/05 | -177.02 (34,653.87 -177.02 (-0.51%))
BVSP -1,226.69
27/05 | -1,226.69 (176,589.03 -1,226.69 (-0.69%))
MXX +936.40
27/05 | +936.40 (69,197.57 +936.40 (+1.37%))
IPSA -78.51
27/05 | -78.51 (10,747.02 -78.51 (-0.73%))
MERV +78,135.50
27/05 | +78,135.50 (2,924,355.75 +78,135.50 (+2.75%))
TA125.TA +18.56
27/05 | +18.56 (4,438.27 +18.56 (+0.42%))
CASE30 -202.70
27/05 | -202.70 (52,658.80 -202.70 (-0.38%))
JN0U.JO -53.01
27/05 | -53.01 (7,031.72 -53.01 (-0.75%))
DX-Y.NYB -0.03
27/05 | -0.03 (99.14 -0.03 (-0.03%))
125904-USD-STRD +14.66
27/05 | +14.66 (2,788.77 +14.66 (+0.53%))
XDB +0.10
27/05 | +0.10 (134.41 +0.10 (+0.08%))
XDE +0.43
27/05 | +0.43 (116.45 +0.43 (+0.37%))
000001.SS -51.65
27/05 | -51.65 (4,093.73 -51.65 (-1.25%))
N225 +3.32
27/05 | +3.32 (64,999.41 +3.32 (+0.01%))
XDN -0.06
27/05 | -0.06 (62.75 -0.06 (-0.10%))
XDA +0.09
27/05 | +0.09 (71.37 +0.09 (+0.13%))