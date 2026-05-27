Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Tấn Minh

19:28 | 27/05/2026
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC, mã Ck: CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cụ thể, CMC bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo cơ quan quản lý, CMC đã công bố chậm thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Báo cáo thường niên 2023.

Bên cạnh đó, CMC còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo đối với các thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc mua lại cổ phiếu của người lao động trong các đợt diễn ra vào tháng 9/2023, tháng 9/2024 và tháng 3/2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt 65 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán xác nhận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025.

Cùng với hình thức xử phạt bằng tiền, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu CMC thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 27/5/2026, cổ phiếu CMG ở mức 28.000 đồng/cổ phiếu./.

