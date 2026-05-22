Thời sự

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ

Hà My

[email protected]
23:14 | 22/05/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.
Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zapolsky - Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ toàn cầu của Tập đoàn Amazon.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Amazon David Zapolsky. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức Chiến lược Toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo, hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới của quan hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy nhanh hoàn thiện môi trường pháp lý minh bạch, đề cao tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ cao, trên tinh thần kiến tạo phát triển, gắn liền với chuyển đổi mô hình phát triển lấy khoa học công nghệ làm nền tảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57/NQ-TW về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Về phần mình, vui mừng chia sẻ những kết quả hợp tác và của tập đoàn tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon Zapolsky tin tưởng và khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành một quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ, có nhiều dư địa hợp tác trong những lĩnh vực Amazon có thế mạnh như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Ông Zapolsky chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam trong thập kỷ qua, bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực phát triển của Việt Nam với những mục tiêu, đường lối, chính sách rất cụ thể.

Lãnh đạo Amazon cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

hoa kỳ công nghệ cao tập đoàn công nghệ tập đoàn amazon tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần "giao một lần, giao sớm nhất có thể".
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng ấy kế thừa truyền thống yêu nước, nhân văn của dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi". Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026.
