Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên ngày 22/5. Áp lực bán lan rộng tại nhóm ngân hàng, năng lượng và bất động sản khiến chỉ số có thời điểm mất tới hơn 20 điểm ngay trong phiên sáng. Dù xuất hiện một số điểm sáng như SSI, SSB, VNM cùng mức giảm đã thu hẹp đáng kể của cổ phiếu Vingroup, VN30-Index vẫn đóng cửa giảm 16,58 điểm (-0,82%) xuống 2.010,93 điểm, với chỉ 6 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 22 mã giảm.

Tính chung trong cả tuần qua, VN30-Index có tới 4/5 phiên giảm điểm. Cùng đó, giá trị giao dịch nhóm VN30 giảm đáng kể trong hai phiên gần đây, chỉ xấp xỉ 11.100 tỷ đồng.

Trái ngược với sự thận trọng của dòng tiền trên thị trường chứng khoán cơ sở, giao dịch sôi động hơn trên thị trường phái sinh. Thanh khoản trên thị trường phái sinh lại tăng mạnh gần 40% sau phiên đáo hạn tháng. Hơn 243.000 hợp đồng giao dịch tại hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 6/2026 “sang tay” hôm nay. Cùng với đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng này cũng tăng hơn 61%, lên gần 31.000 hợp đồng. Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang kỳ hạn tháng 6 sau khi hợp đồng tháng 5 kết thúc giao dịch.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 6/2026 đóng cửa tại 2.010 điểm, với mức chênh lệch âm nhẹ -0,93 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như ghi nhận mức chênh lệch sâu hơn, dao động từ -1,83 điểm đến -5,93 điểm.

Theo đánh giá của chuyên gia từ Chứng khoán SHS, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng tới 39,5% so với phiên trước. Các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên. Các nhà đầu tư vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index gặp vùng kháng cự mạnh. SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai sẽ vẫn trên ngưỡng hỗ trợ 2.000 điểm và chịu áp lực ở ngưỡng kháng cự quanh 2.050 điểm.