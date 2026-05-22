Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Tùng Linh

19:47 | 22/05/2026
(TBTCO) - Sau phiên đáo hạn hôm qua, các nhà đầu tư tiếp tục giao dịch sôi động và tăng vị thế tại hợp đồng tương lai kỳ hạn kế tiếp trong bối cảnh chỉ số cơ sở VN30 -Index tiếp tục điều chỉnh.
Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên ngày 22/5. Áp lực bán lan rộng tại nhóm ngân hàng, năng lượng và bất động sản khiến chỉ số có thời điểm mất tới hơn 20 điểm ngay trong phiên sáng. Dù xuất hiện một số điểm sáng như SSI, SSB, VNM cùng mức giảm đã thu hẹp đáng kể của cổ phiếu Vingroup, VN30-Index vẫn đóng cửa giảm 16,58 điểm (-0,82%) xuống 2.010,93 điểm, với chỉ 6 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 22 mã giảm.

Tính chung trong cả tuần qua, VN30-Index có tới 4/5 phiên giảm điểm. Cùng đó, giá trị giao dịch nhóm VN30 giảm đáng kể trong hai phiên gần đây, chỉ xấp xỉ 11.100 tỷ đồng.

Trái ngược với sự thận trọng của dòng tiền trên thị trường chứng khoán cơ sở, giao dịch sôi động hơn trên thị trường phái sinh. Thanh khoản trên thị trường phái sinh lại tăng mạnh gần 40% sau phiên đáo hạn tháng. Hơn 243.000 hợp đồng giao dịch tại hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 6/2026 “sang tay” hôm nay. Cùng với đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng này cũng tăng hơn 61%, lên gần 31.000 hợp đồng. Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang kỳ hạn tháng 6 sau khi hợp đồng tháng 5 kết thúc giao dịch.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 6/2026 đóng cửa tại 2.010 điểm, với mức chênh lệch âm nhẹ -0,93 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như ghi nhận mức chênh lệch sâu hơn, dao động từ -1,83 điểm đến -5,93 điểm.

Theo đánh giá của chuyên gia từ Chứng khoán SHS, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng tới 39,5% so với phiên trước. Các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên. Các nhà đầu tư vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index gặp vùng kháng cự mạnh. SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai sẽ vẫn trên ngưỡng hỗ trợ 2.000 điểm và chịu áp lực ở ngưỡng kháng cự quanh 2.050 điểm.

(TBTCO) - Điện Máy Xanh dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng.
(TBTCO) - Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận 14% trong năm 2026, HHV cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án PPP, BOT và theo đuổi mô hình PPP++ nhằm tăng khả năng kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực triển khai dự án hạ tầng.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý với nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn của các dự án hạ tầng quy mô lớn.
(TBTCO) - Khối ngoại chốt lời đáng kể ở cổ phiếu Vingroup và chiếm tới gần một nửa lượng giao dịch bán riêng cổ phiếu này trong phiên 21/5. Dù điều chỉnh sâu hơn 3,5%, giá cổ phiếu VIC vẫn tăng tới gần 29% từ đầu năm đến nay.
(TBTCO) - Chất lượng tín dụng của doanh nghiệp phát hành đang dần cải thiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn quay trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện mạnh, với động lực đến từ bất động sản, dầu khí, bán lẻ và ngân hàng, qua đó củng cố kỳ vọng tăng trưởng của thị trường trong năm 2026.
Dù duy trì chia cổ tức tiền mặt nhiều năm, PJICO vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao hơn từ nhiều cổ đông trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chịu sức ép. Quý I/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 13,2% lên mức cao, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm đi ngang, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu dựa vào hoạt động tài chính.
(TBTCO) - NCB vừa công bố danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có nhiều lãnh đạo và cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm. Sau khi phát hành thành công 1 tỷ cổ phiếu, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 29.280 tỷ đồng, trong bối cảnh tín dụng quý đầu năm tăng mạnh 20%.
