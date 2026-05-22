Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Ngày 22/5/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và đưa hơn 65 triệu cổ phiếu của Công ty CP Lương thực A An (mã Ck: AAN) vào giao dịch chính thức trên sàn HOSE. Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 650 tỷ đồng.

Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu AAN có giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá ±20%.

Lãnh đạo Công ty CP Lương thực A An thực hiện nghi lễ đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu AAN trên HOSE.

Công ty CP Lương thực AAn được thành lập ngày 27/1/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc và bột mì. Sau hơn 5 năm hoạt động, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng ban đầu lên 650 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty hiện sở hữu và nắm giữ các nhà máy gạo tại một số địa phương như An Giang và Đồng Tháp.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, doanh thu hoạt động của AAN trong năm 2025 đạt 3.318 tỷ đồng, tăng so với mức 2.436 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 44,9 tỷ đồng và 27,9 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 792,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu AAN, đồng thời cho biết HOSE sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là công bố thông tin và cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.