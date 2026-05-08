Vietjet khai mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Sri Lanka

Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Colombo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (giữa) và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya (thứ 2 từ phải sang)

Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông qua mạng bay rộng khắp của Vietjet, Colombo sẽ được kết nối thuận tiện với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch và tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Việt Phương, Phó Chủ tịch thứ nhất Hãng hàng không Vietjet, cho biết: “Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo không chỉ mở ra kết nối hàng không mới giữa hai quốc gia, mà còn góp phần thúc đẩy các hành lang hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa trong khu vực Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương”.

Colombo - trung tâm kinh tế và giao thương quan trọng của Ấn Độ Dương - cùng TP. Hồ Chí Minh, đô thị năng động hàng đầu Đông Nam Á, được kỳ vọng sẽ tạo nên một cầu nối mới cho tăng trưởng và hợp tác khu vực.

Với đội tàu bay hiện đại cùng mạng bay quốc tế không ngừng mở rộng, Vietjet tiếp tục khẳng định vai trò hãng hàng không kết nối của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hội nhập, giao thương và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế./.