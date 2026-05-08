Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Thanh Thủy

19:28 | 08/05/2026
(TBTCO) - Theo thống kê của TVS Research, lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số (LNST) của toàn thị trường trong quý I/2026 tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm doanh nghiệp phi tài chính tăng trưởng 55,2%.
Theo báo cáo ngành do Bộ phận nghiên cứu, Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS Research) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số của toàn thị trường trong quý I/2026 tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu thống kê dựa trên báo cáo tài chính của 945 doanh nghiệp, chiếm khoảng 98,1% vốn hóa toàn thị trường.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp phi tài chính tăng trưởng 55,2%, còn nhóm tài chính gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm tăng 12%. Theo tính toán của các chuyên gia từ TVS Research cho biết, nếu loại trừ nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl và VEFAC (VEF), tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường vẫn đạt 33,8%. Xu hướng phục hồi diễn ra trên diện rộng thay vì tập trung ở một số cổ phiếu.

Xét theo nhóm vốn hóa, VN30 tăng trưởng lợi nhuận 48% trong quý I/2026 nhờ đóng góp từ Vinhomes, Hoà Phát và VietinBank. Trong khi đó, nhóm vốn hóa vừa (VNMID) ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 85,9%, với các động lực chính đến từ Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Novaland và PNJ.

Xét theo ngành kinh doanh, có tới 18/19 nhóm ngành ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong quý đầu năm. Trong đó, bất động sản, dầu khí, ngân hàng và nhóm điện - nước - xăng dầu khí đốt là các ngành đóng góp lớn nhất về giá trị tuyệt đối vào mức tăng trưởng chung của thị trường.

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các nhóm ngành trong quý I/2026 - Nguồn: Fiinpro-X, TVS Research

Ở nhóm bất động sản, lợi nhuận tăng 32,2% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động chuyển nhượng các thương vụ bán buôn quy mô lớn của nhóm Vingroup. Riêng Vinhomes (VHM) ghi nhận lợi nhuận tăng tới 850% nhờ các giao dịch bán lô lớn tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2&3 và Green Paradise.

Ngành dầu khí là điểm sáng nổi bật nhất về tốc độ tăng trưởng khi lợi nhuận toàn ngành tăng hơn 603% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), với lợi nhuận đạt 8.266 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ, hưởng lợi từ biên lợi nhuận giữa dầu thô và sản phẩm tinh chế (crack spread) tăng mạnh và hiệu suất vận hành cao trong bối cảnh giá dầu Brent leo thang do xung đột Trung Đông.

Trong khi đó, với nhóm điện, nước, xăng dầu và khí đốt, lợi nhuận tăng 38,1% so với cùng kỳ, với đóng góp lớn từ PV Power (POW) và EVNGENCO3 (PGV). TVS Research cho biết, EVNGENCO3 ghi nhận lợi nhuận tăng 658%, nhờ biên lợi nhuận cải thiện. Cùng đó, cụm điện khí Phú Mỹ của công ty được hỗ trợ bởi nguồn khí trong nước ổn định, giúp doanh nghiệp không cần sử dụng LNG nhập khẩu trong quý.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là ngành duy nhất ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận kém tích cực trong quý I/2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ Saigontel khi doanh nghiệp này không còn ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ chuyển nhượng và bất động sản khu công nghiệp như cùng kỳ năm trước, khiến lợi nhuận giảm tới 99%. Trong khi đó, FPT vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định nhờ mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài và chuyển đổi số tiếp tục tăng trưởng hai chữ số.

Đối với nhóm ngân hàng, lợi nhuận quý I/2026 đạt hơn 73.262 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn tốc độ tăng 15,3% của quý I/2025. Theo TVS Research, nguyên nhân chính đến từ áp lực chi phí vốn gia tăng khi tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ tăng tiền gửi khách hàng. Biên lãi ròng (NIM) toàn ngành giảm xuống còn 2,95%, giảm 27 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Đồng thời, tỷ lệ CASA cũng giảm về 20,04%, cho thấy dư địa cải thiện chi phí vốn từ tiền gửi không kỳ hạn đang thu hẹp./.

