Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake:

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

18:37 | 08/05/2026
(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Phủ Tổng thống tại Thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Anura Kumara Dissanayake nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Tổng thống chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm tuyệt đối bầu vào cương vị mới. Nhấn mạnh quan hệ hai nước có truyền thống lâu đời, sâu sắc, vượt qua quan hệ thông thường, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake cho biết lãnh đạo, nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị, chân thành đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào; đồng thời bày tỏ khâm phục Việt Nam, một hình mẫu phát triển ở khu vực và trên thế giới; ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển như ngày hôm nay.

Xúc động và chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chân thành từ trái tim của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, Nhà nước và nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Sri Lanka tươi đẹp và mến khách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nợ và phục hồi sau khủng hoảng (2020 - 2024), đặc biệt là triển khai hiệu quả chương trình cải cách kinh tế cũng như việc triển khai chương trình “Sri Lanka sạch 2026” và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Dissanayake, Sri Lanka sẽ bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định, bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển và “Tầm nhìn 2048” đưa Sri Lanka thành nước phát triển nhân kỷ niệm 100 năm độc lập, xứng đáng với tên gọi “hòn ngọc Ấn Độ Dương”.

Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của Phong trào Không Liên kết. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp và triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Ảnh: TTXVN
Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai Nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp... Về phần mình, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai Nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước các dự án có tính biểu tượng.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch nhất là du lịch tâm linh; mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka. Đáp lại chia sẻ của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake về tình cảm và sự tôn kính của người dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai nước cần quyết tâm đưa ngay các thỏa thuận vào triển khai ngay.

Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước, gồm có:

Bản ghi nhớ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát quốc gia, Bộ Công an và các vấn đề Nghị viện Sri Lanka về hợp tác trong đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka.

Nhân dịp này, Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka 100 tấn ure và supe phốt phát.
Theo baochinhphu.vn
