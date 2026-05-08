Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ghi nhận tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) giảm so với phiên sáng hôm qua, hiện dao động quanh mức 4.688 USD/ounce, tương đương khoảng 148,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước khoảng 18,6 triệu đồng.

So với cách đây 30 ngày, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 109,7 USD/ounce, tương ứng mức giảm 2,29%. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù điều chỉnh trong ngắn hạn, thị trường vàng vẫn đang cho thấy xu hướng phục hồi trở lại khi giá tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh mốc 4.700 USD/ounce. Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Amy Gower - Chiến lược gia hàng hóa ngành kim loại và khai khoáng của Morgan Stanley tiếp tục giữ quan điểm giá vàng có thể đạt khoảng 5.200 USD/ounce vào cuối năm, cao hơn khoảng 10% so với mặt bằng hiện tại.

Theo bà Gower, việc giá vàng chưa tăng mạnh trong thời gian qua dù căng thẳng địa chính trị leo thang từ xung đột tại Iran không phải điều bất ngờ. Thị trường hiện nhạy cảm hơn với triển vọng chính sách tiền tệ, khiến vai trò trú ẩn an toàn của vàng phần nào bị lu mờ. Giá vàng hiện không chỉ phản ánh diễn biến địa chính trị, mà còn phụ thuộc lớn vào phản ứng chính sách sau đó, đặc biệt là định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chuyên gia từ Morgan Stanley cũng cho rằng, việc giá dầu neo ở mức cao đang làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc Fed phải thận trọng hơn với chính sách nới lỏng tiền tệ. Điều này khiến thị trường dần thu hẹp kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn dự báo Fed có thể thực hiện ít nhất một đợt giảm lãi suất trong năm 2026, trước khi tiếp tục cắt giảm thêm vào năm 2027.

“Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với giá vàng, nhất là trong bối cảnh dòng vốn đầu tư qua các quỹ ETF vàng vẫn khá nhạy cảm với biến động của lãi suất thực” - bà Gower nhấn mạnh.

Giới các chuyên gia cũng cho rằng triển vọng của vàng thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào diễn biến xung đột tại Trung Đông. Nếu căng thẳng sớm hạ nhiệt, kinh tế toàn cầu có thể giảm bớt áp lực từ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Ngược lại, xung đột kéo dài có thể khiến biến động trên thị trường hàng hóa và chính sách tiền tệ trở nên khó lường hơn.

Giá vàng trong nước

Tính đến kết phiên ngày 7/5, giá vàng trong nước tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng cũng lan sang vàng nhẫn. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 164 - 167 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.