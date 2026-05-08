Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường cao su Trung Quốc ghi nhận đà tăng mạnh. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn giao tháng 6 tăng 310 nhân dân tệ, tương đương 1,7%, lên mức 17.740 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Tocom Tokyo - Nhật Bản, giá cao su RSS3 không biến động, tiếp tục ổn định tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 giữ ở mức 396 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 neo ở mức 399,10 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tiếp tục đi ngang quanh ngưỡng 80,80 Baht/kg,

Trên sàn SGX Singapore, giá cao su TSR20 đồng loạt tăng. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,18%, ở mức 220 cent/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 0,59%, đạt 220 cent/kg.

Trong khi đó, thị trường cao su Malaysia đóng cửa giảm nhẹ do chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị kéo dài liên quan đến xung đột tại Tây Á, bất chấp xu hướng tăng của giá hợp đồng tương lai cao su trong khu vực.

Kết phiên, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia (SMR) 20 giảm 1,5 sen xuống còn 870,50 sen/kg, trong khi mủ cao su dạng khối giảm 1 sen xuống còn 754 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện vẫn duy trì trạng thái ổn định, trong khi diễn biến thế giới đang chịu tác động đan xen từ yếu tố kinh tế và địa chính trị./.