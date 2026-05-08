Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

06:40 | 08/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà khởi sắc. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan đi ngang. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường cao su Trung Quốc ghi nhận đà tăng mạnh. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn giao tháng 6 tăng 310 nhân dân tệ, tương đương 1,7%, lên mức 17.740 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Tocom Tokyo - Nhật Bản, giá cao su RSS3 không biến động, tiếp tục ổn định tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 giữ ở mức 396 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 neo ở mức 399,10 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tiếp tục đi ngang quanh ngưỡng 80,80 Baht/kg,

Trên sàn SGX Singapore, giá cao su TSR20 đồng loạt tăng. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,18%, ở mức 220 cent/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 0,59%, đạt 220 cent/kg.

Trong khi đó, thị trường cao su Malaysia đóng cửa giảm nhẹ do chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị kéo dài liên quan đến xung đột tại Tây Á, bất chấp xu hướng tăng của giá hợp đồng tương lai cao su trong khu vực.

Kết phiên, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia (SMR) 20 giảm 1,5 sen xuống còn 870,50 sen/kg, trong khi mủ cao su dạng khối giảm 1 sen xuống còn 754 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện vẫn duy trì trạng thái ổn định, trong khi diễn biến thế giới đang chịu tác động đan xen từ yếu tố kinh tế và địa chính trị./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger, Everest mới, động cơ V6, bảo hành 5 năm

Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger, Everest mới, động cơ V6, bảo hành 5 năm

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Đà Nẵng, Ford Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến. Đáng chú ý, hãng bổ sung các cấu hình động cơ V6 hoàn toàn mới cho Ranger Wildtrak và Ranger Raptor, đồng thời ra mắt Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost cao cấp.
Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/5) đồng loạt tăng mạnh khi lực cầu tiếp tục cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 5 liên tiếp, bạc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư hàng hóa và kim loại quý.
Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc hôm nay (7/5) tăng, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang. Thị trường nhìn chung vẫn duy trì mặt bằng giá cao, với miền Nam là khu vực có mức giá cao nhất.
Ngày 7/5: Giá gạo xuất khẩu biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 7/5: Giá gạo xuất khẩu biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (7/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á biến động trái chiều.
Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó rủi ro thương mại từ Báo cáo Đặc biệt 301 về sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó rủi ro thương mại từ Báo cáo Đặc biệt 301 về sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm "Quốc gia nước ngoài ưu tiên" trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Sri Lanka đang duy trì đà phát triển nhưng quy mô còn khiêm tốn và đối mặt nhiều rào cản. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thuế quan, logistics và tăng cường kết nối được xem là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD.
