Ngày 5/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

06:17 | 05/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (5/5) diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn châu Á. Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi, trong khi Trung Quốc và Singapore có sự điều chỉnh nhẹ. Trong nước, giá ổn định, doanh nghiệp chủ động điều tiết sản lượng, chờ tín hiệu rõ ràng từ quốc tế.
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo biến động trái chiều ở các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,4% hiện ở mức 385 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 0,53% ở mức 399,10 Yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tăng - giảm không đồng nhất. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 giảm 0,6%, giao dịch ở mức 16.980 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 0,3% lên mức 17.430 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SGX (Singapore) hợp đồng giao tháng 5 giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 210 US cent/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang ở mức 80,80 Baht/kg.

Nguồn cung cao su tự nhiên tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang trong giai đoạn khai thác, nhưng nhu cầu từ Trung Quốc chưa phục hồi rõ nét. Sản lượng nội địa Trung Quốc chỉ đáp ứng 15 - 20% nhu cầu, phần lớn phụ thuộc nhập khẩu.

Giá cao su nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co, chịu áp lực giảm khi nguồn cung tăng trở lại, tâm lý thị trường thận trọng và nhu cầu thực tế chưa phục hồi rõ nét.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su trong nước giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường quốc tế nhằm điều chỉnh phù hợp. Việc ổn định giá giúp các hộ nông dân yên tâm sản xuất, không bị ảnh hưởng bởi biến động bất thường của thị trường quốc tế.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay (4/5) biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Dù có những nhịp phục hồi trong ngắn hạn, đặc biệt vào cuối tuần, nhưng nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh nhẹ.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Giá bạc hôm nay (2/5) diễn biến đầy bất ngờ khi thị trường trong nước biến động mạnh ngay trong kỳ nghỉ lễ, trong khi giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tiến sát các mốc cao mới.
