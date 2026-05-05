Ngày 5/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo biến động trái chiều ở các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,4% hiện ở mức 385 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 0,53% ở mức 399,10 Yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tăng - giảm không đồng nhất. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 giảm 0,6%, giao dịch ở mức 16.980 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 0,3% lên mức 17.430 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SGX (Singapore) hợp đồng giao tháng 5 giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 210 US cent/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang ở mức 80,80 Baht/kg.

Nguồn cung cao su tự nhiên tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang trong giai đoạn khai thác, nhưng nhu cầu từ Trung Quốc chưa phục hồi rõ nét. Sản lượng nội địa Trung Quốc chỉ đáp ứng 15 - 20% nhu cầu, phần lớn phụ thuộc nhập khẩu.

Giá cao su nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co, chịu áp lực giảm khi nguồn cung tăng trở lại, tâm lý thị trường thận trọng và nhu cầu thực tế chưa phục hồi rõ nét.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su trong nước giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường quốc tế nhằm điều chỉnh phù hợp. Việc ổn định giá giúp các hộ nông dân yên tâm sản xuất, không bị ảnh hưởng bởi biến động bất thường của thị trường quốc tế.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.