Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Đức Minh

20:39 | 04/05/2026
(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2.
Việc Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam lên Tích cực phản ánh niềm tin của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn.

Moody’s đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt thông qua cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2024.

Moody's nâng triển vọng của Việt Nam từ mức "Ổn định" lên "Tích cực"
Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”.

Tiến trình cải cách đang dần mang lại những kết quả bước đầu, việc tái cấu trúc thể chế làm giảm bớt các tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, qua đó có thể đóng góp nâng cao hiệu quả quy trình phê duyệt dự án và thủ tục quản lý.

Những bước tiến này giúp cải thiện điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Đồng thời, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được tăng cường thông qua đẩy mạnh số hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn.

Tổ chức Moody’s nhận định rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ cũng đã giảm bớt so với dự kiến trước đó, trong khi Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc khẳng định xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 phản ánh đánh giá của Moody’s đối với các thế mạnh hồ sơ tín nhiệm cốt lõi của Việt Nam vẫn được bảo toàn vững chắc, tiếp tục củng cố mức xếp hạng tín nhiệm hiện tại của Việt Nam.

Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam vẫn là chỗ dựa chính, được củng cố bởi cơ sở xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, hỗ trợ cải thiện ổn định kinh tế vĩ mô.

Điểm tài khóa của Việt Nam tiếp tục là điểm mạnh nhờ nợ Chính phủ duy trì ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ vững vàng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động nước ngoài giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu với các rủi ro từ bên ngoài.

Moody’s đánh giá Việt Nam có khả năng chống chịu trước những cú sốc về giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát do ảnh hưởng từ các diễn biến địa chính trị nhờ nền tảng tăng trưởng vững chắc, bộ đệm kinh tế đối ngoại mạnh mẽ, rủi ro ngoại tệ thấp, cơ cấu năng lượng và xuất khẩu đa dạng.

Tuy nhiên, Moody’s cũng lưu ý các vấn đề rủi ro của hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và các tồn tại về thể chế dù đã được cải thiện nhiều, là các yếu tố cản trở cho khả năng nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và thách thức, việc tổ chức Moody’s khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam và nâng triển vọng lên Tích cực (quốc gia duy nhất được tổ chức Moody’s đánh giá triển vọng Tích cực trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về các nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam để ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách sâu rộng hệ thống thể chế.

Đây là tiền đề cho Việt Nam vững bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng “hai con số” gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn; huy động, khơi thông và giải phóng nhanh mọi nguồn lực xã hội.

Bộ Tài chính và các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với Moody’s, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có thông tin đầy đủ và cập nhật khi đánh giá về hồ sơ tín dụng của Việt Nam./.

Đức Minh
Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tác động từ tình hình căng thẳng Trung Đông, kết hợp với các giải pháp tài khóa như giảm thuế xăng dầu đã bắt đầu tác động đến số thu.
(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
(TBTCO) - Dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ thực hiện kế hoạch vẫn thấp. Điều này phản ánh áp lực lớn từ quy mô vốn rất cao và những điểm nghẽn kéo dài, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt hơn từ nay đến cuối năm để “tiêu hết” nguồn vốn này.
(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026.
(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp trụ sở hay xử lý tài sản dôi dư, những chuyển động gần đây cho thấy, tài sản công đang tạo ra giá trị mới. Từ tiết kiệm chi đầu tư, bổ sung quỹ đất phát triển đến gia tăng nguồn thu cho ngân sách, quá trình xử lý tài sản công sau sáp nhập đang từng bước đưa nguồn lực “nằm yên” trước đây vào vòng quay của nền kinh tế, tạo ra giá trị cho tăng trưởng.
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
(TBTCO) - Hành trình hơn nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Tài chính Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy thử thách: từ thời kỳ quản lý thủ công đến giai đoạn số hóa mạnh mẽ. Ngày nay, Tài chính không chỉ là "tay hòm chìa khóa" của quốc gia mà còn là ngành tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
