Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định hiếm thấy trong nhiều phiên liên tiếp. Không ghi nhận bất kỳ biến động nào về giá, mặt bằng chung hiện dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La, giá heo hơi vẫn giữ ở mức 64.000 đồng/kg.

Ở khu vực đồng bằng và các trung tâm tiêu thụ lớn như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, giá heo hơi nhỉnh hơn, dao động quanh mức 65.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Hưng Yên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá 66.000 đồng/kg. Đây là địa phương có truyền thống chăn nuôi phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc “neo giá” cho toàn miền Bắc.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 63.000 đồng/kg. Mức giá này gây áp lực không nhỏ lên người chăn nuôi, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn ở mức cao.

Các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch quanh mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa có giá nhỉnh hơn, đạt khoảng 65.000 đồng/kg.

Ở nhóm giá cao, Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg. Đây là những địa phương có ngành chăn nuôi phát triển, nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ tương đối tốt.

Tuy nhiên, việc giá heo hơi không biến động trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang “hụt hơi” sau kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu tiêu dùng có thể đã được đáp ứng trước đó khiến sức mua hiện tại chưa đủ mạnh để tạo đà tăng giá.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang theo xu hướng chung. Mức giá phổ biến hiện dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Tây, các tỉnh như An Giang và Cà Mau duy trì mức giá 68.000 đồng/kg. Đây là mức giá ổn định, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu trong khu vực.

Trong khi đó, các địa phương có nhu cầu tiêu thụ lớn như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg./.