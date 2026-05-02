Thị trường

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

06:34 | 02/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (2/5) tiếp tục trầm lắng khi kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến giao dịch chậm lại, giá không ghi nhận biến động mới trên cả ba miền. Hiện giá dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
aa
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục trầm lắng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định hiếm thấy trong nhiều phiên liên tiếp. Không ghi nhận bất kỳ biến động nào về giá, mặt bằng chung hiện dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La, giá heo hơi vẫn giữ ở mức 64.000 đồng/kg.

Ở khu vực đồng bằng và các trung tâm tiêu thụ lớn như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, giá heo hơi nhỉnh hơn, dao động quanh mức 65.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Hưng Yên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá 66.000 đồng/kg. Đây là địa phương có truyền thống chăn nuôi phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc “neo giá” cho toàn miền Bắc.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 63.000 đồng/kg. Mức giá này gây áp lực không nhỏ lên người chăn nuôi, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn ở mức cao.

Các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch quanh mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa có giá nhỉnh hơn, đạt khoảng 65.000 đồng/kg.

Ở nhóm giá cao, Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg. Đây là những địa phương có ngành chăn nuôi phát triển, nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ tương đối tốt.

Tuy nhiên, việc giá heo hơi không biến động trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang “hụt hơi” sau kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu tiêu dùng có thể đã được đáp ứng trước đó khiến sức mua hiện tại chưa đủ mạnh để tạo đà tăng giá.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang theo xu hướng chung. Mức giá phổ biến hiện dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Tây, các tỉnh như An Giang và Cà Mau duy trì mức giá 68.000 đồng/kg. Đây là mức giá ổn định, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu trong khu vực.

Trong khi đó, các địa phương có nhu cầu tiêu thụ lớn như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

Dành cho bạn

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Đọc thêm

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Ngày 1/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 1/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (1/5) biến động trái chiều giữa sàn Tokyo và Thượng Hải. Cụ thể, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 tại Tokyo gần như “đứng im” ở mức 387,90 Yên/kg, trong khi sàn Thượng Hải tiếp tục tăng mạnh lên 17.305 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Hiệu ứng domino từ thị trường năng lượng kéo giá đường và ngô tăng cao

Hiệu ứng domino từ thị trường năng lượng kéo giá đường và ngô tăng cao

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong “mùa vàng” Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (30/4) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5%; Nhật Bản tăng 1,07%; Trung Quốc tăng 0,97%. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, với mủ tạp Phú Riềng giữ 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng