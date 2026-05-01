Ngày 1/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo gần như “đóng băng” ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 hiện ở mức 387.90 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 duy trì ở mức 393 Yên/kg.

Ngược lại, trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tiếp tục duy trì đà tăng khá tích cực. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 tăng 155 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,90%), lên mức 17.305 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 195 Nhân dân tệ/tấn (+ 1,13%), tăng lên mức 17.425 NDT/tấn.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng giao tháng 5 giảm nhẹ 0,2%, xuống còn 212,3 US cent/kg.

Trên thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) của Thái Lan tăng 1,33%, trong khi cao su khối tăng 1,49%, phản ánh lực đỡ từ chi phí đầu vào gia tăng.

Diễn biến tăng tại sàn SHFE phần nào phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư châu Á, nhưng đà giảm liên tiếp trên sàn SICOM cho thấy phân khúc cao su công nghiệp vẫn chịu áp lực tiêu thụ chậm. Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh theo tín hiệu từ ngành ô tô, tỷ giá đồng USD và nguồn cung từ các nước sản xuất lớn ở Đông Nam Á.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.