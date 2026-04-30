Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Mai Lâm

Mai Lâm

17:03 | 30/04/2026
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam từng bước mở rộng và đa dạng lĩnh vực

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/1/1972. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2016.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,8 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,9 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân là 2,36 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung là 11,7 triệu USD/dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ vào tháng 9/2024. Ảnh: TTXVN

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư vào 15/21 ngành kinh tế của Việt Nam. Vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 62 dự án và 643,3 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 54,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí với 4 dự án, vốn đăng ký 157 triệu USD, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư đăng ký; thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 95 triệu USD, chiếm 8,1% tổng vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư tại 20/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là TP. Hồ Chí Minh với 348 dự án, tổng vốn đầu tư 377,8 triệu USD (chiếm 32,1% tổng vốn đầu tư); thứ hai là tỉnh Đắk Lắk với 10 dự án, tổng vốn đầu tư 303 triệu USD (chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư); thứ ba là tỉnh Khánh Hòa với 2 dự án, tổng vốn đầu tư 94 triệu USD (chiếm 8% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các địa phương: Thanh Hóa, Tây Ninh, Nghệ An, Phú Thọ…

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: dự án Nhà máy Đường Sơn Hòa tại tỉnh Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,5 triệu USD; dự án Công ty TNHH Cà phê Ngon tại tỉnh Đắk Lắk, tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu USD; dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1, tổng vốn đầu tư 71,9 triệu USD tại tỉnh Khánh Hòa…

Về đầu tư của Việt Nam sang Ấn Độ, tính đến tháng 3/2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Ấn Độ 30 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 150,5 triệu USD, đứng thứ 17/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Các lĩnh vực hợp tác khác tiếp tục được thúc đẩy toàn diện và thực chất

Bên cạnh thương mại, đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua cũng phát triển rất mạnh mẽ.

Hợp tác giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Ấn Độ cấp cho Việt Nam 150 suất học bổng theo Chương trình Hợp tác kỹ thuật và kinh tế Ấn Độ (ITEC), 30 suất học bổng thuộc Chương trình CEP/GCSS, 2 - 4 suất/năm đào tạo tiếng Hindi và văn hóa Ấn Độ, thành lập Trung tâm đào tạo nguồn lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và truyền thông tại Hà Nội, Trung tâm tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược. Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp triển khai các gói tín dụng quốc phòng và viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam. Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam đào tạo, chuyển giao tàu ngầm cũ, trang thiết bị quốc phòng.

Hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân được tăng cường và mở rộng. Hai bên đẩy mạnh kết nối hàng không, hàng hải. Hiện giữa hai nước có 80 chuyến bay thẳng/tuần.

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam trùng tu các nhóm tháp Chăm tại khu di sản UNESCO Mỹ Sơn. Tháng 8/2024, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa hai nước và Ý định thư về việc Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, phục hồi Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Việt Nam và Ấn Độ cũng đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, năng lượng và dầu khí. Hai bên có cơ chế Tiểu ban Khoa học, công nghệ. Hợp tác khoa học, công nghệ đã được thúc đẩy tạo đà mới trong một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của hai nước nhất là đổi mới sáng tạo, robot, khởi nghiệp, năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học.

Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác, thiết lập cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đang tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (AI, bán dẫn), đất hiếm. Ấn Độ duy trì hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông./.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ hiện có khoảng 1.000 người, phân bố rải rác ở nhiều địa phương, tập trung nhiều nhất tại New Delhi và Chennai.
Mai Lâm
Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Ngày 7/3: Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt giảm, Việt Nam ổn định

Ngày 7/3: Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt giảm, Việt Nam ổn định

Ấn Độ tuyên bố vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Ấn Độ tuyên bố vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Cuộc "tổng tấn công" phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, Bộ Tài chính chuẩn bị hồ sơ đối với 6 dự án luật, nghị quyết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với anh chị em công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

(TBTCO) - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại sau 12 ngày làm việc nghiêm túc với cường độ cao. Cùng với việc kiện toàn nhân sự cấp cao, những quyết sách được thông qua tại Quốc hội đã tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động, với tinh thần khẩn trương hơn, thực chất hơn và phản ứng chính sách nhanh hơn trước những vấn đề cấp bách của đất nước.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 737/QĐ-TTg về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

