(TBTCO) - Báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm của Chính phủ Ấn Độ cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, và các quan chức hy vọng nước này sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Theo các tính toán được đưa ra trong báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm của Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 30/12, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, và các quan chức hy vọng nền kinh tế nước này sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.

Báo cáo của Chính phủ Ấn Độ đánh giá nền kinh tế nước này nằm trong số các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có vị thế tốt để duy trì đà này.

Theo báo cáo, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 4.180 tỷ USD, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và đang trên đà soán ngôi Đức ở vị trí thứ ba trong vòng 2 năm rưỡi đến 3 năm tới, với GDP dự kiến đạt 7.300 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, việc xác nhận chính thức phụ thuộc vào số liệu GDP cuối cùng được công bố vào năm 2026.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Ấn Độ vào năm 2026 ước đạt 4.510 tỷ USD, cao hơn GDP của Nhật Bản (dự kiến đạt 4.460 tỷ USD).

Chính phủ Ấn Độ được đưa ra đánh giá lạc quan dù có những lo ngại về những tác động đối với nền kinh tế sau khi Mỹ áp đặt mức thuế quan cao lên hàng hoá của Ấn Độ liên quan đến việc nước này mua dầu của Nga. Việc nền kinh tế Ấn Độ duy trì đà tăng trưởng phản ánh khả năng phục hồi trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu dai dẳng.

Tuy nhiên, các chỉ số khác lại cho thấy triển vọng kém khả quan hơn. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ là 2.694 USD vào năm 2024, nhỏ hơn 12 lần so với 32.487 USD của Nhật Bản và nhỏ hơn 20 lần so với 56.103 USD của Đức.

Theo số liệu của chính phủ, hơn 1/4 trong số 1,4 tỷ dân của Ấn Độ nằm trong độ tuổi từ 10 đến 26, và quốc gia này đang phải nỗ lực để tạo ra những công việc có mức lương tốt cho hàng triệu sinh viên mới tốt nghiệp.

Là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới, câu chuyện tăng trưởng của Ấn Độ đang xoay quanh khả năng tạo ra việc làm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của lực lượng lao động và mang lại tăng trưởng toàn diện, bền vững.

Trong năm nay, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố cắt giảm thuế tiêu thụ sâu rộng và thúc đẩy cải cách luật lao động sau khi tăng trưởng kinh tế trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31/3 chạm mức thấp nhất trong 4 năm.

Đồng rupee của Ấn Độ đã chạm mức thấp kỷ lục so với USD vào đầu tháng 12/2025, và ước giảm khoảng 5% trong năm 2025, do những lo ngại dai dẳng về việc thiếu một thỏa thuận thương mại với Mỹ và tác động của các loại thuế đối với hàng hóa của nước này.

Đồng rupee của Ấn Độ. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Trước đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu của Ấn Độ CareEdge Ratings công bố điều chỉnh tăng đáng kể dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm tài chính 2026 lên 7,5%, so với mức 6,9% trước đó.

Động thái này cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào đà phục hồi và mở rộng bền bỉ của nền kinh tế Ấn Độ, đặc biệt trong nửa đầu năm tài chính.

Theo CareEdge, tăng trưởng vượt kỳ vọng trong giai đoạn đầu năm tài chính 2026 được hỗ trợ bởi sản lượng nông nghiệp khả quan, nhu cầu tiêu dùng bùng nổ trong mùa lễ hội, cùng tác động tích cực từ các cải cách thuế và chính sách tiền tệ nới lỏng sớm.

Hoạt động xuất khẩu cải thiện, việc hợp lý hóa thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và cắt giảm lãi suất repo đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất-kinh doanh.

Tuy vậy, tổ chức xếp hạng này cũng khuyến cáo đà tăng trưởng kinh tế Ấn Độ có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm tài chính 2026, khi tác động của chi tiêu lễ hội và xuất khẩu sớm dần suy yếu.

Bên cạnh đó, hiệu ứng cơ sở thấp giảm dần vào quý IV và chỉ số giảm phát GDP tăng lên được dự báo sẽ tạo sức ép nhất định lên tốc độ tăng trưởng.

Theo số liệu của IMF, Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào năm 2022, khi GDP của nước này vượt qua Vương quốc Anh./.