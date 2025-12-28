Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong một tháng

(TBTCO) - Tuần qua, thị trường lúa gạo châu Á ghi nhận những diễn biến trái chiều khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ leo lên mức cao nhất trong một tháng, trong khi giá gạo tại Thái Lan và Việt Nam lại giảm nhẹ do nhu cầu sụt giảm và biến động tiền tệ.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Ấn Độ, giá gạo tăng lên do các thương nhân điều chỉnh giá để thích ứng với đà phục hồi của đồng rupee.

Mặc dù đồng tiền này đã chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD vào tuần trước, nhưng đã phục hồi mạnh mẽ trong tuần này, làm giảm lợi nhuận quy đổi từ doanh thu xuất khẩu của các thương nhân.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 350 - 357 USD/tấn, tăng so với mức 348 - 356 USD/tấn của tuần trước. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 20/11. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của nước này được chào bán từ 347 đến 352 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết biến động tỷ giá buộc họ phải nâng giá xuất khẩu để đảm bảo lợi nhuận.

Trái ngược với đà tăng tại Ấn Độ, giá gạo tại Việt Nam và Thái Lan đều xu hướng giảm.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 360-365 USD/tấn vào ngày 24/12, giảm so với mức 370-375 USD/tấn của một tuần trước đó. Theo các thương nhân, đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 27/11.

Thị trường lúa gạo Việt Nam cũng đang theo dõi sát động thái từ Indonesia, khi Tổng thống nước này vừa thông báo lệnh cấm nhập khẩu gạo với lý do nguồn cung trong nước đã dồi dào.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch nhận định tác động từ quyết định này sẽ không lớn, bởi lượng gạo Việt Nam xuất sang Indonesia trong năm nay vốn không đáng kể.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được niêm yết ở mức 410 USD/tấn, giảm so với mức 415 USD/tấn của tuần trước. Các thương nhân cho rằng việc giá giảm một phần do sự mạnh lên của đồng baht, cùng với đó là nguồn cung ổn định nhưng nhu cầu lại khá trầm lắng vào dịp cuối năm.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết một số nhà xuất khẩu đang hướng tới việc chốt các hợp đồng với các thị trường như Philippines vào đầu năm 2026.

Liên quan đến tình hình an ninh lương thực khu vực, Bangladesh vừa phê duyệt nhập khẩu 50.000 tấn gạo trắng từ Pakistan thông qua thỏa thuận liên chính phủ (G2G). Các quan chức nước này ngày 23/12 cho biết đây là một phần trong nỗ lực nhằm bình ổn giá cả trong nước.

Thị trường nông sản Mỹ

Chốt phiên giao dịch ngày 26/12 cuối tuần, giá lúa mỳ giao kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào các nỗ lực hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Cụ thể, giá lúa mỳ giao tháng 3/2026 giảm 0,5%, chốt phiên ở mức 5,19 USD/bushel. Thị trường đậu tương và ngô cũng giảm trong bối cảnh giao dịch thưa thớt sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Giá đậu tương giao tháng 1/2026 giảm 0,4%, xuống còn 10,5875 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 3/2026 giảm 0,2% xuống 4,50 USD/bushel.

Đối với mặt hàng ngô, giá nông sản này đã chạm ngưỡng kháng cự quan trọng 4,50 USD/bushel nhưng không thể bứt phá và quay đầu đóng cửa ngay tại mức này.

Trong khi đó, áp lực nguồn cung từ Nam Mỹ đang gia tăng. Chuyên gia Arlan Suderman của StoneX thông tin, Brazil đã bắt đầu thu hoạch đậu tương sớm, ước tính ghi nhận một vụ mùa kỷ lục, có thể đạt hơn 6,5 tỷ bushel nhờ lượng mưa tốt trên toàn quốc.

Tại Argentina, dù đang ở giai đoạn đầu của vụ mùa và thời tiết khô hơn, nhưng các cơn mưa kịp thời vẫn đang hỗ trợ duy trì chất lượng cây trồng ở mức cao.

Thị trường càphê thế giới

Thị trường càphê thế giới phiên cuối tuần ghi nhận sự phân hóa do lịch nghỉ lễ và yếu tố thời tiết.

Tại sàn London, giá càphê Robusta giao tháng 1/2026 vẫn giữ nguyên mức chốt phiên của ngày 24/12 là 4.012 USD/tấn. Việc neo giữ ở vùng đỉnh trên 4.000 USD này tiếp tục là bệ đỡ tâm lý vững chắc cho thị trường toàn cầu.

Ngược lại, sàn New York đã mở cửa trở lại và ngay lập tức "dậy sóng." Giá càphê Arabica giao tháng 3/2026 tăng vọt 5,10 xu/lb (1,48%), đóng cửa ở mức cao 350,25 xu/lb (1lb = 0,45kg).

Đây là phiên tăng điểm mạnh mẽ, giúp Arabica lấy lại toàn bộ những gì đã mất trong các phiên điều chỉnh giữa tuần và xác lập xu hướng tăng mới.

Tại Indonesia, thông tin ngập lụt khiến giá càphê Robusta ở mức cao kỷ lục dù sàn London không giao dịch. Thêm vào đó, thị trường Mỹ đang trong tình trạng "khát hàng" khi lượng nhập khẩu từ Brazil giai đoạn tháng 8 - 10 giảm tới 52% do rào cản thuế quan trước đây.

Tại Việt Nam, dù Cục Thống kê báo cáo xuất khẩu tháng 11 tăng 39% và USDA dự báo sản lượng niên vụ tới tăng 6,2%, nhưng nhu cầu gom hàng trả hợp đồng của các nhà xuất khẩu vẫn rất lớn.

Với đà tăng tốc hiện tại của Arabica và sự vững vàng của Robusta, mốc 100.000 đồng/kg cho càphê Việt Nam nhiều khả năng sẽ được tái lập ngay trong tuần tới, trước khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch bắt đầu./.