(TBTCO) - Ngày 10/2/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromya, nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng và cảm ơn Đại sứ Urawadee Sriphiromya tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2026, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, sẽ có nhiều hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai quốc gia, cùng với đó, nhiều hoạt động về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng sẽ được thúc đẩy.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromya. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, hai nước sẽ tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, tăng cường hợp tác thực chất và cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, đến nay, các nhà đầu tư Thái Lan đã triển khai 795 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt gần 15,4 tỷ USD, đưa Thái Lan trở thành nhà đầu tư lớn thứ 8 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Về lĩnh vực đầu tư, các doanh nghiệp Thái Lan đã hiện diện tại 16 trong tổng số 21 ngành kinh tế của Việt Nam. Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 255 dự án và hơn 11,2 tỷ USD vốn đăng ký; lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước và điều hòa với 12 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,81 tỷ USD. Ngoài ra, các lĩnh vực như hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư Thái Lan.

Việt Nam đã có 23 dự án đầu tư sang Thái Lan với tổng vốn đăng ký đạt 59,1 triệu USD, xếp thứ 28 trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của Việt Nam. Các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác...

Theo Thứ trưởng, những con số và dự án nêu trên là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan. Thứ trưởng tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc hiện có, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư lên tầm cao mới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và sự phát triển thịnh vượng của khu vực.

Để phát huy tối đa tiềm năng hợp tác, qua Đại sứ, Thứ trưởng đề xuất hai nước tăng cường đối thoại chính sách và xây dựng khung pháp lý chung thông qua việc thành lập các hội đồng song phương hoặc ủy ban liên ngành giữa hai nước. Các cơ chế này sẽ giúp thường xuyên trao đổi, cập nhật và điều chỉnh chính sách hỗ trợ đầu tư, đồng thời xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Cùng với đó, thành lập Nhóm công tác chung để triển khai Chiến lược Ba kết nối, được lãnh đạo hai nước thông qua vào tháng 11/2022; áp dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị trường; thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương để tăng cường trao đổi, rà soát và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy đầu tư giữa hai nước.

Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã có những khuyến nghị cụ thể đối với các nhà đầu tư Thái Lan nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư diễn ra hiệu quả, bền vững và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phát biểu đáp từ, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương và lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại dành thời gian tiếp, trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa Thái Lan và Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, thương mại…, đặc biệt sắp tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromya phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Urawadee Sriphiromya bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng, ổn định và xây dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu Thái Lan.

Đại sứ cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc của các nhà đầu tư Thái Lan một cách toàn diện và cụ thể.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Bộ Tài chính đánh giá cao thiện chí và sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ quán Thái Lan đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án FDI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.