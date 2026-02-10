Tuổi trẻ ngành Tài chính mang mùa xuân yêu thương đến vùng khó khăn Thái Nguyên

(TBTCO) - Chuyến xe “Tết sẻ chia 2026” của tuổi trẻ Bộ Tài chính đã mang hơi ấm mùa xuân, tinh thần tri ân và sẻ chia đến với các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

Vừa qua, chuyến xe “Tết sẻ chia 2026” đã chính thức khởi hành, mang theo hơi ấm mùa xuân và tinh thần tri ân của tuổi trẻ Bộ Tài chính về với tỉnh Thái Nguyên. Chương trình do 4 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp tổ chức, gồm Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển, Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước, Chi đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ. Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Hành trình mở đầu tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây không chỉ là điểm dừng chân mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình: Tết là yêu thương, là tri ân, là sẻ chia...

Chương trình “Tết Sẻ Chia 2026” tại tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến điểm trường Mỏ Ba, xã Quang Sơn, địa bàn còn nhiều khó khăn để tổ chức các hoạt động đón Tết sớm cùng thầy cô và học sinh. Trong không gian ấm cúng bên bếp lửa, hoạt động gói bánh chưng, nhóm lửa Tết đã mang đến những khoảnh khắc gần gũi, chan chứa tình người. Những chiếc bánh chưng xanh được gói cẩn thận không chỉ lưu giữ hương vị Tết cổ truyền, mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia qua ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, góp phần làm ấm lòng vùng đất còn nhiều thiếu thốn.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, chương trình đã dành nguồn lực thiết thực để hỗ trợ học sinh và người dân địa phương. Đoàn đã trao tặng bàn ghế, thiết bị và đồ dùng học tập, cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm cho điểm trường Mỏ Ba, với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Ngoài ra, 17 suất quà đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đối với các hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn, chương trình cũng trao 10 suất quà Tết, mỗi suất gồm chăn ấm và tiền mặt, với tổng trị giá 10 triệu đồng. Mỗi phần quà là một lời chúc xuân bình an, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Mai cho biết: “Tết sẻ chia là hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính đối với cộng đồng, đặc biệt là các địa bàn còn khó khăn. Thông qua chương trình, đoàn thanh niên Bộ Tài chính mong muốn không chỉ trao đi những phần quà vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em học sinh và bà con địa phương vững tin hơn trong cuộc sống”.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, chương trình là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

“Mỗi chuyến đi là một cơ hội để đoàn viên hiểu hơn về cuộc sống, trân trọng những giá trị đang có và nuôi dưỡng tinh thần cho đi một cách bền bỉ” - đồng chí Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại chương trình: