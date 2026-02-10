Ngày 10/2: Giá thép và quặng sắt tiếp đà giảm mạnh

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (10/2) tiếp đà giảm do thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm lại. Trong khi đó, giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ và châu Âu lại liên tục lập đỉnh mới nhờ yếu tố logistics.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,5% (14 Nhân dân tệ) về mức 3.070 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,8% (6,5 Nhân dân tệ) về mức 780 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,04 USD về mức 98 USD/tấn.

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nóng (HRC) toàn cầu ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các thị trường trọng điểm trong tháng 1/2026. Đà tăng mạnh nhất được ghi nhận tại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Tại thị trường châu Âu, giá HRC tăng trong biên độ từ 1 - 5% trong tháng 1. Đáng chú ý, tại Italy, giá chào bán đã tăng 5% trong giai đoạn từ ngày 26/12/2025 đến 30/1/2026, đạt mức 635 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà thị trường kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong đầu tháng 2, với mức giá có thể lên tới khoảng 645 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực Tây Âu, giá HRC trung bình tăng 3,2% lên 640 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá chào thép nhập khẩu tại Nam Âu tăng 1%, đạt khoảng 505 Euro/tấn theo điều kiện CIF.

Ở Bắc Mỹ, giá HRC tăng 2,4% trong tháng 1 so với cuối tháng 12/2025, đạt mức 1.055,5 USD/tấn xuất xưởng. Đây là mức giá cao nhất của khu vực kể từ tháng 4/2025.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá tại cả ba miền hôm nay gần như không thay đổi so với các phiên trước.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.